Gara-Gara Motor Terbakar di MotoGP Mandalika 2024, Marc Marquez Akui Peluang Juara Dunianya Menipis

MOTEGI – Marc Marquez mengakui peluang juara dunia pupus setelah gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Sebab menurutnya, jika gagal mendapatkan poin di Lombok Tengah, maka benar-benar keluar dari perebutan gelar juara musim ini.

Marquez mengalami nasib sial dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 29 September sore WIB. Motornya terbakar di tengah race sehingga bintang asal Spanyol itu tak mampu menyelesaikan balapan.

Insiden juga dialami oleh Enea Bastianini, yang mengalami kecelakaan dalam balapan utama di Sirkuit Mandalika. Kegagalan itu membuat keduanya tak mampu menjaga selisih poin dari sang pemuncak klasemen, Jorge Martin, yang sukses menjadi pemenang.

Kini, Marquez dan Bastianini, yang berada di urutan ketiga dan keempat klasemen, masing-masing tertinggal 75 dan 78 poin dari Martinator. Selain itu, rider Pramac Ducati tersebut juga unggul 21 poin dari Francesco Bagnaia, yang duduk di tempat kedua, dengan total 366 angka.

The Baby Alien mengakui kegagalan di Mandalika membuatnya dan Bastianini terlempar dari persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024. Sebab, dengan lima seri tersisa, ia menilai sangat sulit untuk bisa mengejar ketertingggalan yang ada dari Martin.

“Di Indonesia, baik saya mau pun Bastianini adalah dua orang yang tidak boleh gagal karena jika gagal, kami sudah benar-benar keluar dari perebutan gelar juara, dan itulah yang terjadi,” ucap Marquez, dilansir dari Motosan, Kamis (3/10/2024).