Nikmati Debut di Moto3 Mandalika 2023, Fadillah Arbi Aditama Petik Banyak Pelajaran

LOMBOK - Fadillah Arbi Aditama menikmati debutnya di ajang Moto3 pada GP Mandalika 2023 akhir pekan lalu. Ia banyak memetik pelajaran dari pengalaman berharganya mentas di kejuaraan internasional tersebut.

Arbi mendapatkan kesempatan tampil di Moto3 Mandalika 2023. Ia membela Honda Team Asia bersama rider Indonesia lainnya, Mario Suryo Aji, bersama rider asal Jepang Taiyo Furusato.

Tak disangka, Arbi langsung bisa tampil kompetitif dalam penampilan perdananya di Moto3. Ia sukses mengamankan start dari posisi 15. Padahal, Mario, yang berstatus sebagai pembalap reguler, hanya mampu memulai balapan dari urutan 21.

Dalam balapan yang berlangsung Minggu 15 Oktober 2023, Arbi pun mampu konsisten mempertahankan pace-nya. Bahkan, ia sempat mencatatkan fastest lap pada putaran keempat.

Hingga setengah balapan, Arbi mampu mencapai posisi 12, yang merupakan catatan terbaiknya. Namun, akhirnya pembalap asal Jawa Tengah itu harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-17.

Arbi mengaku sangat menikmati debutnya di Moto3 dalam balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesempatan itu membantunya memetik banyak pelajaran.