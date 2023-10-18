Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Nikmati Debut di Moto3 Mandalika 2023, Fadillah Arbi Aditama Petik Banyak Pelajaran

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |03:07 WIB
Nikmati Debut di Moto3 Mandalika 2023, Fadillah Arbi Aditama Petik Banyak Pelajaran
Fadillah Arbi Aditama memetik banyak pelajaran dari Moto3 Mandalika 2023 (Foto: Instagram/@f.arbi93)
A
A
A

LOMBOK - Fadillah Arbi Aditama menikmati debutnya di ajang Moto3 pada GP Mandalika 2023 akhir pekan lalu. Ia banyak memetik pelajaran dari pengalaman berharganya mentas di kejuaraan internasional tersebut.

Arbi mendapatkan kesempatan tampil di Moto3 Mandalika 2023. Ia membela Honda Team Asia bersama rider Indonesia lainnya, Mario Suryo Aji, bersama rider asal Jepang Taiyo Furusato.

Fadillah Arbi Aditama (80) tampil pada Moto3 Mandalika 2023 (Foto: AHM)

Tak disangka, Arbi langsung bisa tampil kompetitif dalam penampilan perdananya di Moto3. Ia sukses mengamankan start dari posisi 15. Padahal, Mario, yang berstatus sebagai pembalap reguler, hanya mampu memulai balapan dari urutan 21.

Dalam balapan yang berlangsung Minggu 15 Oktober 2023, Arbi pun mampu konsisten mempertahankan pace-nya. Bahkan, ia sempat mencatatkan fastest lap pada putaran keempat.

Hingga setengah balapan, Arbi mampu mencapai posisi 12, yang merupakan catatan terbaiknya. Namun, akhirnya pembalap asal Jawa Tengah itu harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-17.

Arbi mengaku sangat menikmati debutnya di Moto3 dalam balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesempatan itu membantunya memetik banyak pelajaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3179987/veda_ega_pratama_dikabarkan_gabung_honda_team_asia_di_moto3_2026_veda54-4H8d_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda Team Asia di Moto3 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179739/noah_dettwiler_disebut_mengalami_serangan_jantung_berulang_usai_kecelakaan_parah_di_sirkuit_internasional_sepang-Rrix_large.jpg
Rider Moto3 Noah Dettwiler Alami Serangan Jantung Berulang Usai Kecelakaan Parah di Sirkuit Sepang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/38/3162845/fadillah_arbi_aditama-pwWY_large.jpg
Bikin Bangga, Fadillah Arbi Resmi Jadi Pembalap Indonesia Terbaru yang Mentas di Moto3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/38/3086771/david-alonso-torehkan-rekor-fantastis-usai-juara-moto3-barcelona-2024-kemenangan-grand-prix-terbanyak-dalam-satu-musim-di-semua-kelas-FJpXYyRuKs.jpg
David Alonso Torehkan Rekor Fantastis Usai Juara Moto3 Barcelona 2024: Kemenangan Grand Prix Terbanyak dalam Satu Musim di Semua Kelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/38/3068859/hasil-moto3-mandalika-2024-david-alonso-menang-arbi-aditama-gagal-finis-usai-kecelakaan-NEZpjFEiQZ.jpg
Hasil Moto3 Mandalika 2024: David Alonso Menang, Arbi Aditama Gagal Finis Usai Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/38/3054526/pembalap-indonesia-fadillah-arbi-ramaikan-motogp-aragon-2024-35oeWqvqqo.jpeg
Pembalap Indonesia Fadillah Arbi Ramaikan MotoGP Aragon 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement