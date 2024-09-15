Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pertama Kali Lolos ke Final Super 500, Putri KW Berambisi Juarai Hong Kong Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |03:15 WIB
Pertama Kali Lolos ke Final Super 500, Putri KW Berambisi Juarai Hong Kong Open 2024
Putri KW berambisi besar juarai Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PUTRI Kusuma Wardani (Putri KW) mencapai final pertamanya di turnamen super 500 pada Hong Kong Open 2024. Putri pun mengaku berambisi besar untuk meraih gelar juara di ajang kali ini.

Mentas di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) siang WIB, Putri KW sukses mengalahkan wonderkid Jepang, Tomoka Miyazaki, di semifinal. Lewat rubber game berdurasi 1 jam 16 menit, Putri memastikan kemenangan dengan skor 22-20, 21-23 dan 21-18.

Ini menjadi kali kedua berturut-turut pemain berusia 22 tahun itu mencapai final dalam sepekan terakhir. Pada pekan lalu, dia juga berlaga di partai pamungkas Taiwan Open 2024 dan berhasil keluar sebagai juara.

Namun bagi Putri KW, final Hong Kong Open 2024 akan menjadi final pertamanya di turnamen level Super 500 dalam pagelaran BWF World Tour. Dia pun sangat antusias menatapnya dan ingin menyegel titel yang bakal tercatat sebagai prestasi terbaik dalam kariernya sejauh ini.

 BACA JUGA:

“Sangat senang bisa tampil di final kedua dalam dua minggu, ini juga akan menjadi final pertama saya di level Super 500. Saya berharap besok bisa berdiri di podium tertinggi,” kata Putri KW dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (14/9/2024).

Kendati menang, Putri KW mengungkapkan bahwa dirinya merasa cukup demam panggung sepanjang berhadapan dengan Miyazaki di semifinal Hong Kong Open 2024. Dia pun memuji semangat pantang menyerah yang ditunjukkan pemain berusia 18 tahun itu, yang benar-benar sangat ulet kala bertanding.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement