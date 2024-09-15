Pertama Kali Lolos ke Final Super 500, Putri KW Berambisi Juarai Hong Kong Open 2024

PUTRI Kusuma Wardani (Putri KW) mencapai final pertamanya di turnamen super 500 pada Hong Kong Open 2024. Putri pun mengaku berambisi besar untuk meraih gelar juara di ajang kali ini.

Mentas di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) siang WIB, Putri KW sukses mengalahkan wonderkid Jepang, Tomoka Miyazaki, di semifinal. Lewat rubber game berdurasi 1 jam 16 menit, Putri memastikan kemenangan dengan skor 22-20, 21-23 dan 21-18.

Ini menjadi kali kedua berturut-turut pemain berusia 22 tahun itu mencapai final dalam sepekan terakhir. Pada pekan lalu, dia juga berlaga di partai pamungkas Taiwan Open 2024 dan berhasil keluar sebagai juara.

Namun bagi Putri KW, final Hong Kong Open 2024 akan menjadi final pertamanya di turnamen level Super 500 dalam pagelaran BWF World Tour. Dia pun sangat antusias menatapnya dan ingin menyegel titel yang bakal tercatat sebagai prestasi terbaik dalam kariernya sejauh ini.

BACA JUGA:

“Sangat senang bisa tampil di final kedua dalam dua minggu, ini juga akan menjadi final pertama saya di level Super 500. Saya berharap besok bisa berdiri di podium tertinggi,” kata Putri KW dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (14/9/2024).

Kendati menang, Putri KW mengungkapkan bahwa dirinya merasa cukup demam panggung sepanjang berhadapan dengan Miyazaki di semifinal Hong Kong Open 2024. Dia pun memuji semangat pantang menyerah yang ditunjukkan pemain berusia 18 tahun itu, yang benar-benar sangat ulet kala bertanding.