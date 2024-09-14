Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Hong Kong Open 2024: Sabar/Reza dan Putri KW ke Final

HASIL lengkap wakil Indonesia di Semifinal Hong Kong Open 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Indonesia hanya meloloskan dua dari lima wakil yang tampil di babak empat besar, Sabtu (14/9/2024).

Pertama ada pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang berhasil mengamankan tiket di partai puncak. Sabar/Reza ke partai final setelah memenangi perang saudara kontra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana 21-13-21-17.

Berikutnya ada Putri Kusuma Wardani yang berhasil melaju ke final sektor tunggal putri. Putri KW memastikan diri ke partai puncak setelah mengatasi perlawanan sengit wonderkid asal Jepang Tomoka Miyazaki.

Putri KW tampil luar biasa di babak semifinal kali ini. Sempat ketinggal di awal, dia berhasil merebut game pertama 22-20 dari Miyazaki.

BACA JUGA:

Sayang pada game kedua, Putri KW banyak melakukan kesalahan sendiri. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Miyazaki untuk mencuri kemenangan 23-21.

Pada game penentuan, Putri KW kembali menemukan permainan terbaiknya. Perlahan tapi pasti, penempatan bolanya membuat Miyazaki beberapa kali harus mati langkah. Putri pun berhasil mencapai final keduanya secara berturut-turut usai memastikan game ketiga dengan 21-18.