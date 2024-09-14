Semifinal Hong Kong Open 2024: Sabar/Reza Tak Gentar Hadapi Leo/Bagas yang Lagi On Fire

SEMIFINAL ganda putra Hong Kong Open 2024 akan mempertemukan dua ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Sabar/Reza mengaku tak gentar meski akan menghadapi Leo/Bagas yang tengah on fire.

Sabar/Reza memastikan tiket semifinal usai mengalahkan pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee di Hong Kong Coliseum pada Jumat (13/9/2024) siang WIB. Duet non Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15.

Menariknya, Sabar/Reza akan menantang Leo/Bagas di babak semifinal. Mereka adalah pasangan baru dari Pelatnas PBSI Cipayung yang performanya sedang meningkat. Terbukti, Leo/Bagas berhasil merebut gelar juara Korea Open 2024 yang merupakan turnamen kedua mereka sejak dipasangkan.

Sabar mengakui pastinya sudah sama-sama paham kelemahan dan kelebihan masing-masing. Lalu dia bersama Reza juga tidak ingin gentar begitu saja meski sadar Leo/Bagas sedang moncer-moncernya.

“Besok lawan Leo/Bagas besok pasti akan ramai. Kami sudah sama-sama tahu apalagi sebagai pasangan sudah pernah bertemu. Performa mereka sedang menanjak tapi kami tidak mau gentar, kami akan mencoba yang terbaik,” kata Sabar dalam rilis PBSI, Jumat (13/9/2024).

Di sisi lain, Sabar juga mengungkap kunci kemenangannya atas Man/Tee. Hal itu karena dirinya bersama Reza telah belajar dari pertemuan mereka di Indonesia Open 2024.