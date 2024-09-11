Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jangan Lewatkan Para Elit Badminton Dunia Berlaga di BWF Super 500 Hong Kong Open 2024, Saksikan Aksinya 12-15 September, Live Eksklusif Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:15 WIB
Jangan Lewatkan Para Elit Badminton Dunia Berlaga di BWF Super 500 Hong Kong Open 2024, Saksikan Aksinya 12-15 September, Live Eksklusif Hanya di iNews
Saksikan Hong Kong Open 2024 hanya di iNews Premium Sports (Foto: MNC Media)
SKUAD merah putih kembali menghadapi serangkaian pertandingan di BWF Super 500 Hong Kong Open 2024. Ajang yang digelar di Hong Kong Coliseum ini merupakan bagian dari rangkaian Tur Asia, dan Indonesia mengirimkan 11 wakil terbaiknya untuk bersaing.

Dengan turnamen ini, Indonesia berharap bisa menambah koleksi gelar di level internasional dan memperkuat posisi para pemainnya di peringkat dunia.

Jonatan Christie

Di sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Dengan performa yang konsisten dalam setiap pertandingan dan pengalaman bertanding yang luas, ketiga wakil dari sektor tunggal putra diharapkan mampu tampil optimal di setiap pertandingan.

Di sektor tunggal putri, Indonesia menurunkan Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Komang Ayu Cahya Dewi. Di sektor ganda putra ada, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Sabar Karyaman/Mohammad Reza Pahlevi.

Pada sektor ganda putri Indonesia menurunkan febriana dwipuji kusuma/amalia cahaya pratiwi. Dan di sektor ganda campuran ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

