KOWLOON - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, berhasil merebut tiket ke 16 besar Hong Kong Open 2024. Kepastian itu diraih usai Leo/Bagas menang atas wakil Prancis, Toma Junior Popov/Christo Popov di babak 32 besar, pada Selasa (10/9/2024) malam WIB.
Leo/Bagas memenangi laga tersebut dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17. Duel itu berlangsung di Hong Kong Coliseum, Hong Kong.
Jalannya Pertandingan
Sejak awal gim dimulai, Leo/Bagas tampil penuh percaya diri. Jawara Korea Open 2024 itu unggul meyakinkan dengan skor 11-7.
Permainan apik Leo/Bagas pun berlanjut setelah interval. Tanpa menemui kesulitan berarti mereka memenangkan gim pertama dengan skor 21-11.
Memasuki gim kedua, Popov bersaudara sempat memberi perlawanan kepada Leo/Bagas. Namun, Leo/Bagas tidak lengah begitu saja dan unggul interval dengan skor 11-10.
Selepas interval, Leo/Bagas kembali mendapat perlawanan ketat dari Popov bersaudara. Bahkan mereka sempat tertinggal 13-16.