Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Libas Popov Bersaudara, Leo Rolly/Bagas Maulana Rebut Tiket 16 Besar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:19 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Libas Popov Bersaudara, Leo Rolly/Bagas Maulana Rebut Tiket 16 Besar
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOWLOON - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, berhasil merebut tiket ke 16 besar Hong Kong Open 2024. Kepastian itu diraih usai Leo/Bagas menang atas wakil Prancis, Toma Junior Popov/Christo Popov di babak 32 besar, pada Selasa (10/9/2024) malam WIB.

Leo/Bagas memenangi laga tersebut dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17. Duel itu berlangsung di Hong Kong Coliseum, Hong Kong.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim dimulai, Leo/Bagas tampil penuh percaya diri. Jawara Korea Open 2024 itu unggul meyakinkan dengan skor 11-7.

Permainan apik Leo/Bagas pun berlanjut setelah interval. Tanpa menemui kesulitan berarti mereka memenangkan gim pertama dengan skor 21-11.

Leo Rolly/Bagas Maulana

Memasuki gim kedua, Popov bersaudara sempat memberi perlawanan kepada Leo/Bagas. Namun, Leo/Bagas tidak lengah begitu saja dan unggul interval dengan skor 11-10.

Selepas interval, Leo/Bagas kembali mendapat perlawanan ketat dari Popov bersaudara. Bahkan mereka sempat tertinggal 13-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement