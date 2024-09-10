Hasil Hong Kong Open 2024: Libas Popov Bersaudara, Leo Rolly/Bagas Maulana Rebut Tiket 16 Besar

KOWLOON - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, berhasil merebut tiket ke 16 besar Hong Kong Open 2024. Kepastian itu diraih usai Leo/Bagas menang atas wakil Prancis, Toma Junior Popov/Christo Popov di babak 32 besar, pada Selasa (10/9/2024) malam WIB.

Leo/Bagas memenangi laga tersebut dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17. Duel itu berlangsung di Hong Kong Coliseum, Hong Kong.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim dimulai, Leo/Bagas tampil penuh percaya diri. Jawara Korea Open 2024 itu unggul meyakinkan dengan skor 11-7.

Permainan apik Leo/Bagas pun berlanjut setelah interval. Tanpa menemui kesulitan berarti mereka memenangkan gim pertama dengan skor 21-11.

Memasuki gim kedua, Popov bersaudara sempat memberi perlawanan kepada Leo/Bagas. Namun, Leo/Bagas tidak lengah begitu saja dan unggul interval dengan skor 11-10.

Selepas interval, Leo/Bagas kembali mendapat perlawanan ketat dari Popov bersaudara. Bahkan mereka sempat tertinggal 13-16.