Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Hong Kong Open 2024: Gregoria Mariska Langsung Jumpa Ester Nurumi di 32 Besar!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |00:06 WIB
Hasil Drawing Hong Kong Open 2024: Gregoria Mariska Langsung Jumpa Ester Nurumi di 32 Besar!
Gregoria Mariska Tunjung akan langsung berhadapan dengan Ester Nurumi sesuai hasil drawing Hong Kong Open 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'As)
A
A
A

BWF telah merilis hasil drawing Hong Kong Open 2024. Perang saudari langsung terjadi di tunggal putri antara Gregoria Mariska Tunjung vs Ester Nurumi Tri Wardoyo di babak 32 besar!

Dua wakil tunggal putri Indonesia lainnya ada Putri Kusuma Wardani yang akan melawan Sung Shuo Yun asal Taiwan. Sedangkan Komang Ayu Cahya Dewi akan berjumpa wakil India, Tanya Hemanth.

Putri KW

Sementara itu, jalan cukup terjal akan ditemui dua tunggal putra Indonesia. Jonatan Christie akan bertemu Jeon Hyeok Jin asal Korea Selatan dan Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Lu Guang Zu dari China.

Lalu tunggal putra lainnya yakni Chico Aura Dwi Wardoyo mendapat lawan lebih mudah. Pemain berusia 26 tahun itu bakal menghadapi pemain kualifikasi.

Pada sektor ganda putra, empat wakil Tanah Air akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Juara Korea Open 2024 yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana bakal bertemu Christo Popov/Toma Junior Popov asal Prancis.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin akan melawan Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard asal Denmark. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani jumpa Choong Hon Jian/Muhammad Haikal dari Malaysia. Sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan berhadapan Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi asal Hong Kong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement