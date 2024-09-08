Hasil Drawing Hong Kong Open 2024: Gregoria Mariska Langsung Jumpa Ester Nurumi di 32 Besar!

Gregoria Mariska Tunjung akan langsung berhadapan dengan Ester Nurumi sesuai hasil drawing Hong Kong Open 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'As)

BWF telah merilis hasil drawing Hong Kong Open 2024. Perang saudari langsung terjadi di tunggal putri antara Gregoria Mariska Tunjung vs Ester Nurumi Tri Wardoyo di babak 32 besar!

Dua wakil tunggal putri Indonesia lainnya ada Putri Kusuma Wardani yang akan melawan Sung Shuo Yun asal Taiwan. Sedangkan Komang Ayu Cahya Dewi akan berjumpa wakil India, Tanya Hemanth.

Sementara itu, jalan cukup terjal akan ditemui dua tunggal putra Indonesia. Jonatan Christie akan bertemu Jeon Hyeok Jin asal Korea Selatan dan Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Lu Guang Zu dari China.

Lalu tunggal putra lainnya yakni Chico Aura Dwi Wardoyo mendapat lawan lebih mudah. Pemain berusia 26 tahun itu bakal menghadapi pemain kualifikasi.

Pada sektor ganda putra, empat wakil Tanah Air akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Juara Korea Open 2024 yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana bakal bertemu Christo Popov/Toma Junior Popov asal Prancis.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin akan melawan Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard asal Denmark. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani jumpa Choong Hon Jian/Muhammad Haikal dari Malaysia. Sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan berhadapan Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi asal Hong Kong.