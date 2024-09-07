Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ketum Perbasi Danny Kosasih Meninggal Dunia karena Penyakit Jantung, Pihak Keluarga Buka Suara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |03:07 WIB
Ketum Perbasi Danny Kosasih Meninggal Dunia karena Penyakit Jantung, Pihak Keluarga Buka Suara
Ketum PP Perbasi, Danny Kosasih meninggal dunia pada Kamis 5 September 2024 (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
A
A
A

KETUM PP Perbasi, Danny Kosasih meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024). Sang anak, Andronicus Kosasih, pun mengungkapkan bahwa pihak keluarga mengaku tak menyangka Danny mengidap penyakit jantung hingga akhirnya meninggal dunia.

Danny meninggal dunia pada usia 69 tahun pada Kamis (5/9/2024) pukul 21.15 WIB di RS Medistra Jakarta Selatan. Penyebabnya dikabarkan adalah sakit jantung.

Danny kini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Jakarta. Rencananya dia akan dikremasi pada Senin (9/9/2024) pukul 10.00 WIB.

Andronicus pun mengungkapkan bahwa pihak keluarga selama ini kurang mengetahui secara pasti kondisi kesehatan Danny. Sebab, jika ditanyakan soal hal tersebut Danny jarang mengeluh dan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja.

“Sebenarnya kalau papa sendiri, beliau itu orangnya enggak pernah ngeluh, jadi jujur untuk mengetahui pasti kondisi fisiknya papa tuh aku enggak pernah bisa dapet jawaban yang pasti,” kata Andornicus kepada awak media saat ditemui di Grand Heaven Jakarta, Jumat (6/9/2024).

“Selalu kalau ditanya ‘papa gimana?’ aman kok, ‘papa gimana?’ sehat kok. Kami keluarganya pun kalau nanya ‘papa gimana?’ ya Cuma capek aja pegel-pegel, ternyata kalau dulu pernah ngomong ‘kok pileknya dahaknya sudah hijau’ dan sebagainya, sudah terlampau lewat gitu lho,” tambahnya.

Bahkan, pihak keluarga baru mengetahui bahwa Danny menderita sakit jantung pada pekan lalu. Salah satu keluhan yang diungkapkan oleh pria yang memimpin Perbasi selama dua periode itu adalah dadanya terasa sesak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122/rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097/rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185053/budisatrio_djiwandono_lantik_serentak_9_dpd_perbasi-DYEe_large.jpg
Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement