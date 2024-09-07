Ketum Perbasi Danny Kosasih Meninggal Dunia karena Penyakit Jantung, Pihak Keluarga Buka Suara

KETUM PP Perbasi, Danny Kosasih meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024). Sang anak, Andronicus Kosasih, pun mengungkapkan bahwa pihak keluarga mengaku tak menyangka Danny mengidap penyakit jantung hingga akhirnya meninggal dunia.

Danny meninggal dunia pada usia 69 tahun pada Kamis (5/9/2024) pukul 21.15 WIB di RS Medistra Jakarta Selatan. Penyebabnya dikabarkan adalah sakit jantung.

Danny kini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Jakarta. Rencananya dia akan dikremasi pada Senin (9/9/2024) pukul 10.00 WIB.

Andronicus pun mengungkapkan bahwa pihak keluarga selama ini kurang mengetahui secara pasti kondisi kesehatan Danny. Sebab, jika ditanyakan soal hal tersebut Danny jarang mengeluh dan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja.

“Sebenarnya kalau papa sendiri, beliau itu orangnya enggak pernah ngeluh, jadi jujur untuk mengetahui pasti kondisi fisiknya papa tuh aku enggak pernah bisa dapet jawaban yang pasti,” kata Andornicus kepada awak media saat ditemui di Grand Heaven Jakarta, Jumat (6/9/2024).

“Selalu kalau ditanya ‘papa gimana?’ aman kok, ‘papa gimana?’ sehat kok. Kami keluarganya pun kalau nanya ‘papa gimana?’ ya Cuma capek aja pegel-pegel, ternyata kalau dulu pernah ngomong ‘kok pileknya dahaknya sudah hijau’ dan sebagainya, sudah terlampau lewat gitu lho,” tambahnya.

Bahkan, pihak keluarga baru mengetahui bahwa Danny menderita sakit jantung pada pekan lalu. Salah satu keluhan yang diungkapkan oleh pria yang memimpin Perbasi selama dua periode itu adalah dadanya terasa sesak.