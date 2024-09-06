Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Absen Setelah Olimpiade 2024, Herry IP: Comeback Bulan Depan

PASANGAN Ganda campura Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari masih belum kembali ke lapangan sejak tampil di Olimpiade Paris 2024. Mereka ditargetkan untuk comeback bulan depan setelah melewati sejumlah turnamen yang sudah berjalan.

Sejak kembali dari Paris, Rinov/Pitha masih belum turut serta dalam beberapa turnamen yang sudah berjalan. Tak hanya menarik diri dari Japan Open dan Korea Open pekan lalu, mereka juga memutuskan untuk mundur dair Hong Kong Open dan China Open.

Hong Kong Open akan berlangsung 10-15 September dan kemudian dilanjutkan China Open pada 17-22 September 2024. Praktis, hingga akhir september ini, Rinov/Pitha masih belum akan kembali ke lapangan.

"Rinov itu baru latihan tadi karena satu hari setelah pulang dari Olimpiade itu langsung sakit, dan dirawat di rumah sakit. Jadi, masih belum bisa latihan," jelas pelatih ganda campuran, Herry Iman Pierngadi kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Rabu (4/9/2024).

Pria yang akrab disapa Herry IP itu mengungkapkan bahwa Rinov saat ini sudah pulih dari sakit yang dialaminya. Namun, dia melihat bahwa anak asuhnya itu masih memerlukan waktu untuk kembali ke kondisi primanya.

"Dia (Rinov) bertanya 'kapan bisa latihan?' Saya bilang tunggu badan kamu (pulih), dong. Kalau sudah sehat dan siap, baru latihan," ungkap Herry IP.