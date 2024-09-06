Dorna Sports Perpanjang Kemitraan dengan MotoGP hingga 2060

DORNA Sports dan Federasi Motor Internasional (FIM) mengumumkan perpanjangan hak promosi untuk kejuaraan MotoGP. Tak tanggung-tanggung, kedua belah pihak sepakat memperpanjangnya hingga 2060.

“Pemegang hak siar MotoGP™, Dorna Sports, dan Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) dengan bangga mengumumkan perpanjangan perjanjian jangka panjang mereka yang menjamin hak promosi untuk semua Kejuaraan Dunia FIM yang diselenggarakan Dorna hingga tahun 2060,” tulis keterangan resmi di laman MotoGP, Kamis (5/9/2024).

“Kelanjutan kemitraan yang sukses ini menjamin nilai, keberlanjutan, dan peluang yang tak tertandingi bagi MotoGP™ dalam lanskap olahraga global yang terus berkembang pesat.”

Dorna sendiri kali pertama mendapatkan hak promosi Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM atau yang lebih dikenal dengan nama MotoGP pada 1992 lalu. Sejak itu, popularitas ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu terus meningkat hingga ke berbagai belahan dunia.

Oleh karena itu, CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, sangat bangga dengan kelanjutan kerjasama ini dengan FIM dalam jangka panjang. Dia pun bertekad untuk terus mengembangkan MotoGP ke arah yang lebih baik.

“Kami sangat bangga mengumumkan perjanjian ini dengan FIM. Ini adalah berita fantastis untuk olahraga ini, dan para penggemar kami di seluruh dunia, bahwa kemitraan ini dijamin akan terus berlanjut. Kami telah membangun sesuatu yang benar-benar istimewa dan akan terus mengembangkan olahraga ini lebih jauh lagi, dengan bekerja sama,” jelas Ezpeleta.