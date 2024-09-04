Kenapa Seni Bela Diri Pencak Silat Bisa Mendunia? Ini Alasannya

KENAPA seni bela diri pencak silat bisa mendunia? Alasannya menarik diulas karena pencak silat sendiri diketahui merupakan seni bela diri khas Nusantara yang sudah eksis dari ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu.

Di masa lampau, silat hanya digunakan masyarakat untuk bertahan hidup dari serangan musuh. Khususnya di masa di mana ada banyak kerajaan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, silat selalu menjadi bela diri yang digunakan oleh para pasukan militernya.

Seiring berjalannya waktu, pencak silat mulai dikenal oleh dunia. Bahkan, film-film laga bertaraf internasional mulai banyak mengadopsi seni bela diri Indonesia ini dalam berbagai adegan pertarungannya. Salah satunya adalah film ‘John Wick 3: Parabellum’.

Lantas, bagaimana bisa pencak silat mulai bisa mendunia? Berikut 4 alasannya.

4. Diakui UNESCO





Penyebab pertama dan yang paling utama kenapa pencak silat bisa menjadi bela diri yang mendunia adalah karena pengakuan dari UNESCO. Organisasi milik PBB ini secara resmi mengakui silat sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia.

Pengakuan ini diberikan pada 2019 di acara Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Dengan ini, silat diakui resmi sebagai bela diri internasional.

3. Diadopsi banyak negara





Dengan kepopuleran pencak silat yang terus meningkat, sejumlah negara pun mulai mengadopsi bela diri ini di negaranya. Selain itu, kehadiran sejumlah kompetisi pencak silat antarbangsa juga membuat sejumlah negara berupaya untuk melahirkan atlet silat terbaik mereka.