Hasil Taipei Open 2024: Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Melaju Mulus ke 16 Besar

TAIWAN - Kemenangan manis berhasil diraih ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, di 32 besar Taipei Open 2024. Berjumpa wakil Taiwan, Chen Cheng Kuan/Chen Sheng Fa, Rahmat/Yeremia mampu menang dan sukses merebut tiket ke 16 besar.

Berjuang selama 49 menit di Taipei Arena, Taiwan, pada Rabu (4/9/2024) malam WIB, Rahmat/Yeremia tampil cukup baik. Meski sempat kecolongan di gim pertama, akhirnya mereka menang dengan skor 18-21, 21-10, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Rahmat/Yeremia tampil dalam tekanan Chen/Chen. Mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya mulai dari awal hingga akhir gim pertama.

Meski beberapa kali mencoba mengejar ketertinggalan, tetapi Rahmat/Yeremia masih belum bisa mengatasi tekanan. Alhasil pada gim pertama ia menyerah dengan skor 18-21.

Memasuki gim kedua, Rahmat/Yeremia mulai bangkit. Walau sempat sengit di awal gim kedua, Rahmat/Yeremia berhasil mendominasi jalannya permainan.

Bahkan mereka langsung tancap gas dan unggul jauh dengan skor 17-5. Hingga akhir gim kedua mereka pun tidak terbendung dan memenangkan laga dengan skor 21-10.