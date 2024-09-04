Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2024: Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Melaju Mulus ke 16 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:56 WIB
Hasil Taipei Open 2024: Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Melaju Mulus ke 16 Besar
Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan. (Foto: PSSI)
TAIWAN - Kemenangan manis berhasil diraih ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, di 32 besar Taipei Open 2024. Berjumpa wakil Taiwan, Chen Cheng Kuan/Chen Sheng Fa, Rahmat/Yeremia mampu menang dan sukses merebut tiket ke 16 besar.

Berjuang selama 49 menit di Taipei Arena, Taiwan, pada Rabu (4/9/2024) malam WIB, Rahmat/Yeremia tampil cukup baik. Meski sempat kecolongan di gim pertama, akhirnya mereka menang dengan skor 18-21, 21-10, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Rahmat/Yeremia tampil dalam tekanan Chen/Chen. Mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya mulai dari awal hingga akhir gim pertama.

Meski beberapa kali mencoba mengejar ketertinggalan, tetapi Rahmat/Yeremia masih belum bisa mengatasi tekanan. Alhasil pada gim pertama ia menyerah dengan skor 18-21.

Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat

Memasuki gim kedua, Rahmat/Yeremia mulai bangkit. Walau sempat sengit di awal gim kedua, Rahmat/Yeremia berhasil mendominasi jalannya permainan.

Bahkan mereka langsung tancap gas dan unggul jauh dengan skor 17-5. Hingga akhir gim kedua mereka pun tidak terbendung dan memenangkan laga dengan skor 21-10.

