Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Ditargetkan Raih Gelar Juara saat Comeback di Hong Kong Open 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:56 WIB
Gregoria Mariska Ditargetkan Raih Gelar Juara saat Comeback di Hong Kong Open 2024
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dapat target tinggi saat comeback di Hong Kong Open 2024. Dia ditargetkan meraih gelar juara.

Turnamen bergengsi dengan level Super 500, Hong Kong Open 2024, akan menjadi momen comeback Gregoria setelah pulih dari sakit cacar. Ajang itu dijadwalkan berlangsung pada 10-15 September 2024.

Gregoria Mariska Tunjung

Saat ini, Gregoria pun telah mulai memanaskan mesinnya agar bisa tampil dengan kondisi terbaik di Hong Kong Open 2024. Pasalnya, sang pelatih, Herli Djaenudin, menyampaikan bahwa kondisi anak asuhnya belum mencapai 100 persen.

Kendati begitu, Herli tetap memasang target kepada Gregoria. Sebab, dia perlu mengejar poin untuk bisa tampil di BWF World Tour Finals (WTF) 2024. Mengingat, Gregoria sudah absen di dua turnamen, yakni Japan Open dan Korea Open 2024.

“Kalau target tentu ada. Karena kita cari poin gimana masih masuk ke 8 ranking WTF. Kemarin dia kan hilang 2 turnamen,” kata Herli kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (3/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement