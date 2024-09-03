Gregoria Mariska Ditargetkan Raih Gelar Juara saat Comeback di Hong Kong Open 2024

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dapat target tinggi saat comeback di Hong Kong Open 2024. Dia ditargetkan meraih gelar juara.

Turnamen bergengsi dengan level Super 500, Hong Kong Open 2024, akan menjadi momen comeback Gregoria setelah pulih dari sakit cacar. Ajang itu dijadwalkan berlangsung pada 10-15 September 2024.

Saat ini, Gregoria pun telah mulai memanaskan mesinnya agar bisa tampil dengan kondisi terbaik di Hong Kong Open 2024. Pasalnya, sang pelatih, Herli Djaenudin, menyampaikan bahwa kondisi anak asuhnya belum mencapai 100 persen.

Kendati begitu, Herli tetap memasang target kepada Gregoria. Sebab, dia perlu mengejar poin untuk bisa tampil di BWF World Tour Finals (WTF) 2024. Mengingat, Gregoria sudah absen di dua turnamen, yakni Japan Open dan Korea Open 2024.

“Kalau target tentu ada. Karena kita cari poin gimana masih masuk ke 8 ranking WTF. Kemarin dia kan hilang 2 turnamen,” kata Herli kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (3/9/2024).