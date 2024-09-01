Link Live Streaming Race MotoGP Aragon 2024: Marc Marquez Cetak Kemenangan Perdana Musim Ini?

LINK live streaming Race MotoGP Aragon 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Melihat dari penampilan di sesi kualifikasi hingga sprint race, Marc Marquez seharusnya bisa meraih kemenangan perdananya musim ini.

Balapan utama MotoGP Aragon 2024 akan berlangsung di Sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Para pembalap akan duel kecepatan di lintasan mulai pukul 19.00 WIB.

Marc Marquez tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas. The Baby Alien terus menjadi yang tercepat bahkan hingga merebut pole position di sesi kualifikasi.

Tren positif kemudian dilanjutkan Mac Marquez dengan meraih kemenangan di sesi balapan sprint. Tak heran, rider asal Spanyol itu diprediksi bakal meraih kemenangan perdananya musim ini di seri Aragon.

“Saya memulai dengan sedikit kaku di lap depan, tetapi kemudian kami mulai melaju dengan lebih baik dan kami mengendalikan balapan tetapi tentu saja, hari yang paling penting adalah besok,” jelas Marquez, dikutip dari Autosport, Sabtu (31/8/2024).