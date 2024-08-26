Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rata-Rata Venue PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sudah Rampung 90%, Ketum KONI Harap Selesai saat Pembukaan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:06 WIB
Rata-Rata Venue PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sudah Rampung 90%, Ketum KONI Harap Selesai saat Pembukaan
Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, berharap seluruh venue PON XXI Aceh-Sumut 2024 rampung dalam waktu dekat (Foto: PON XXI 2024)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman mengungkapkan, saat ini rata-rata venue PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah rampung 90 persen. Ia berharap proyek-proyek tersebut bakal selesai saat pesta olahraga terakbar di Tanah Air itu dimulai.

PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung pada 8-20 September. Upacara pembukaannya bakal digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pada 9 September 2024.

Logo PON XXI Aceh-Sumut 2024

Ini menjadi kali pertama dalam sejarah PON diselenggarakan di dua provinsi sekaligus. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk perhelatan PON 2024 dikebut sejak awal penunjukkan.

Dua pekan jelang pembukaan, Marciano mengungkapkan rata-rata venue di Aceh dan Sumut sudah rampung di atas 90 persen. Oleh karena itu, ia berharap proyek-proyek itu bakal selesai sepenuhnya saat PON 2024 mulai dipertandingkan.

“Di dalam penyiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024, saat ini venue rata-rata sudah rampung dan yang masih pembangunan sudah di atas 90 persen,” kata Marciano, dilansir dari laman resmi PON 2024, Senin (26/8/2024).

“Kami berharap dengan waktu yang masih ada, hari ini 14 hari lagi, venue-venue dapat diselesaikan dengan tuntas,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
