Ducati Runtuhkan Dominasi Pabrikan Jepang di MotoGP, Andrea Dovizioso: Mereka Persiapkan Sejak 2014

DUCATI mendominasi MotoGP dalam tiga musim terakhir. Pabrikan asal Italia itu begitu perkasa dengan merebut dua gelar juara beruntun sejak 2022 lewat pembalap mereka, Francesco Bagnaia.

Musim ini atau tepatnya pada MotoP 2024, para pembalap Ducati bersaing ketat meninggalkan rider-rider dari pabrikan lain terutama tim asal Jepang seperti Honda dan Yamaha.

Mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, mengungkapkan fakta dibalik dominasi pabrikan Borgo Panigale di kelas utama. Divizioso mengatakan Ducati berada di titik ini karena sudah mempersiapkan segalanya sejak 2014 lalu.

"MotoGP sudah berubah dalam 10 tahun terakhir. Sampai akhir tahun lalu, para pabrikan Jepang, atau mungkin Honda sekarang, masih bekerja seperti bertahun-tahun lalu. Namun, sejak 2014, Ducati sudah paham bahwa struktur berbeda dibutuhkan di trek dan di markas," ujar Dovizioso seperti yang dikutip Motosprint.

Lebih lanjut, Dovizioso mengatakan Ducati benar-benar bekerja serius dan banyak melakukan analisa sejak 10 tahun terakhir. Hal tersebut yang membuat pabrikan asal Italia itu memiliki parameter jauh lebih banyak ketimbang pabrikan lain.