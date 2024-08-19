Alasan Marc Marquez Gagal Podium di MotoGP Austria 2024

MARC Marquez mengungkapkan penyebabnya gagal naik podium di MotoGP Austria 2024. The Baby Alien mengatakan start yang buruk membuatnya gagal bersaing untuk podium di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (18/8/2024) malam WIB.

Start buruk akibat kesalahan teknis yang dilakukannya membuat Marc Marquez nyaris terlibat insiden di lintasan. Beruntung, rider asal Spanyol itu bisa kembali bersaing dengan para pembalap lain.

“Tanpa perangkat start, sulit untuk memulai dengan baik. Saya sangat tenang dan ingin mengerem lebih awal sebelum tikungan pertama agar saya bisa berakselerasi dengan baik setelahnya. Tapi kemudian terjadi kontak,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (19/8/2024).

Untuk mengaktifkan perangkat start pada mesin motor MotoGP, pembalap harus mengerem sekuat tenaga, lalu itu akan terkunci pada tempatnya. Namun, karena Marquez sibuk menaikkan suhu ban depannya yang dingin dengan manuver selama lap pemanasan, dia secara tidak sengara mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat start.

Ketika juara MotoGP enam kali itu melakukan pemberhentian terakhirnya sebelum sampai di garis start, dia tak cukup cepat untuk mengaktifkan perangkat startnya lagi. Alhasil, dia memulai balapan MotoGP Austria 2024 dari posisi ketiga tanpa bantuan alat tersebut.

Kondisi itu membuat Marquez terlempar ke posisi keenam setelah start. Kemudian ketika melakukan pengereman saat memasuki Tikungan 1, dia bertabrakan dengan Morbidelli sehingga keduanya mengambil jalur darurat dan melebar ke zona run-off. Insiden itu pun membuat Marquez turun ke urutan 13.

Akan tetapi, pada akhirnya The Baby Alien bisa melakukan comeback gemilang untuk finis di posisi empat balapan utama MotoGP Austria 2024. Dia finis dengan selisih 13,8 detik di belakang sang pemenang, Francesco Bagnaia dan kalah 6,5 detik dari Enea Bastianini, yang ada di podium ketiga. Kecepatannya sebenarnya sangat cukup untuk bisa menyelesaikan balapan di tiga besar.