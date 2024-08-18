Ini Kunci Kemenangan Timnas Voli Putra Indonesia atas Filipina di SEA V League 2024

SANTA ROSA - Kemenangan penting atas Filipina baru saja diraih Timnas Voli Putra Indonesia di laga lanjutan SEA V League 2024. Menurut asisten pelatih Anwar Sadat, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menang karena bermain baik dan sesuai strategi.

Timnas Voli Putra Indonesia sempat kecolongan satu set terlebih dahulu dengan menelan kekalahan 23-25 saat menghadapi tim tuan rumah di Santa Rosa, Filipina, Sabtu (17/8/2024) malam WIB. Namun, Farhan Halim dkk pada akhirnya sukses merebut tiga set setelah itu dan meraih kemenangan pada laga kedua SEA V League 2024 dengan skor 3-1 (23-25, 25-19, 25-11, 25-21).

"Pertandingan hari ini apa yang diinstruksikan pelatih dilaksanakan (oleh pemain). Itu kunci (kemenangannya)," jelas asisten pelatih Indonesia, Anwar Sadat, Minggu (18/8/2024).

Hasil atas Filipina itu membuat Indonesia bangkit setelah sebelumnya kalah telak dari Thailand dengan skor 0-3 pada laga pembuka SEA V League 2024, Jumat (16/8/2024). Kendati sukses menumbangkan tim tuan rumah, Anwar Sadat melihat bahwa para pemain Skuad Merah-Putih masih menunjukkan banyak kekurangan.

"Dari blok kita rapi, tetapi hari ini dari segi pertahanan masih kurang bagus," tutur Anwar.

Kendati demikian, menurutnya dari segi penyerangan, Dio Zulfikri dan kolega menunjukkan penampilan yang cukup apik. Salah satu hal yang disorotinya ialah mengenai bagaimana para pemain melakukan servis dan juga spike ke lini pertahanan lawan.