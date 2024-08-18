Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Japan Open 2024 dengan Pasangan Baru, Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando Makin Semangat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |14:05 WIB
Hadapi Japan Open 2024 dengan Pasangan Baru, Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando Makin Semangat
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Leo Roll Carnando menatap Japan Open 2024 dengan motivasi tinggi. Bersama partner baru, mereka justru semakin bersemangat bisa meraih hasil yang lebih baik dari partner sebelumnya.

Bagas/Leo menjadi salah satu pasangan baru di ganda putra setelah mengalami pertukaran partner. Selain Bagas/Leo, ada juga Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Perombakan pasangan baru ini merupakan pertukaran dari Bagas/Fikri dan Leo/Daniel. Meski harus bertukar, Bagas/Leo mengaku tak menemui kesulitan berarti untuk beradaptasi.

"Saya dan Bagas kan sering main bareng saat latihan. Jadi tidak perlu adaptasi lagi," ungkap Leo dalam keterangan pers PBSI, Minggu (18/8/2024).

"Kami berdua tentu merasa senang dengan suasana baru ini," tambah Leo.

1 2
