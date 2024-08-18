Alami Kecelakaan di Sprint Race MotoGP Austria 2024, Marc Marquez: Saya Terlalu Ngotot

SPIELBERG – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez gagal menyelesaikan sprint race MotoGP Austria 2024 lantaran mengalami kecelakaan. Marquez pun mengakui itu adalah kesalahan dirinya sendiri lantaran terlalu ngotot karena merasa sedang cepat dan bisa memenangkan balapan tersebut.

Karena sikap ambisius itu, Marc Marquez terjatuh pada lap ke-10 di balapan Sprint MotoGP Austria 2024. Hal itu membuat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal menyelesaikan balapan yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada Sabtu (17/8/2024) tersebut.

Padahal, Marquez memulai balapan dengan sangat baik hingga berhasil menempel pembalap terdepan Francesco Bagnaia. Sayangnya, Marquez terjatuh pada tikungan ketiga dan membuatnya gagal finis.

Selepas balapan, Marquez mengakui terlalu ambisius sehingga membuatnya terjatuh dalam balapan tersebut. Meski begitu, The Baby Alien cukup senang bisa bersaing dengan pembalap terdepan di Sprint MotoGP Austria 2024.

“Itu (kecelakaan) terjadi karena saya terlalu optimis,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Minggu (18/8/2024).

“Itu akan menjadi podium yang mudah, saya membalap dengan sangat baik. Di paruh pertama balapan saya mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Dalam lima lap terakhir saya merasa bisa menyerang,” sambungnya.