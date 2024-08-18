Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Tetap Senang meski Rekornya Dipecahkan Jorge Martin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |06:16 WIB
MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Tetap Senang meski Rekornya Dipecahkan Jorge Martin
Francesco Bagnaia tetap senang meski rekornya dipecahkan Jorge Martin (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

SPIELBERG Francesco Bagnaia harus rela rekor lap tercepat miliknya di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, dipecahkan oleh rivalnya, Jorge Martin. Kendati demikian, pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap senang dengan hasil kualifikasi MotoGP Austria 2024.

Martin tampil menggila pada sesi kualifikasi MotoGP Austria 2024 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu 17 Agustus 2024 petang WIB. Ia memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit tersebut dengan waktu 1 menit 27,748 detik.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) beraksi di MotoGP Inggris 2024 (Foto: EPA/Tim Keeton)

Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh Pecco dengan waktu 1 menit 28,508 detik. Bagnaia mengaku tetap senang dengan jalannya kualifikasi meski pun rekornya direbut oleh sang rival.

"Apa yang saya dan Jorge (Martin) lakukan hari ini (Sabtu) sangatlah fantastis. Sukar dipercaya," ujar Bagnaia dilansir dari Crash, Minggu (18/8/2024).

"Saya melihat Martin mendapatkan waktu 1 menit 27,7 detik, tetapi saya juga senang bisa meraih waktu di bawah 1 menit 28 detik," lanjut pria asal Italia itu.

Ya, meski Martin menyalip catatan waktu Bagnaia, pembalap berusia 27 tahun itu sejatinya juga mampu mencatatkan waktu lebih cepat dari rekor yang sebelumnya dipegangnya, yakni 1 menit 27,889 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement