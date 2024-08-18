MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Tetap Senang meski Rekornya Dipecahkan Jorge Martin

SPIELBERG – Francesco Bagnaia harus rela rekor lap tercepat miliknya di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, dipecahkan oleh rivalnya, Jorge Martin. Kendati demikian, pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap senang dengan hasil kualifikasi MotoGP Austria 2024.

Martin tampil menggila pada sesi kualifikasi MotoGP Austria 2024 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu 17 Agustus 2024 petang WIB. Ia memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit tersebut dengan waktu 1 menit 27,748 detik.

Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh Pecco dengan waktu 1 menit 28,508 detik. Bagnaia mengaku tetap senang dengan jalannya kualifikasi meski pun rekornya direbut oleh sang rival.

"Apa yang saya dan Jorge (Martin) lakukan hari ini (Sabtu) sangatlah fantastis. Sukar dipercaya," ujar Bagnaia dilansir dari Crash, Minggu (18/8/2024).

"Saya melihat Martin mendapatkan waktu 1 menit 27,7 detik, tetapi saya juga senang bisa meraih waktu di bawah 1 menit 28 detik," lanjut pria asal Italia itu.

Ya, meski Martin menyalip catatan waktu Bagnaia, pembalap berusia 27 tahun itu sejatinya juga mampu mencatatkan waktu lebih cepat dari rekor yang sebelumnya dipegangnya, yakni 1 menit 27,889 detik.