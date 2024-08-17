Hasil SEA V League 2024: Farhan Halim Cs Bangkit, Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Filipina 3-1!

HASIL SEA V League 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Voli Putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di laga kedua SEA V League 2024 ini digelar di Santa Rosa, Filipina, Sabtu (17/8/2024) sore WIB. Farhan Halim dkk menghajar Filipina dengan skor 3-1 (23-25, 25-19, 25-11, 25-21).

Kemenangan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia bangkit dari keterpurukan setelah pada laga pembuka harus tumbang dari Thailand dengan skor telak 0-3 (21-25, 23-25, 20-25). Laga tersebut digelar di Santa Rosa, Filipina, Jumat 16 Agustus 2024 sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia langsung panas pada awal laga kontra Filipina dan berhasil mencuri poin pertama. Namun, setelah itu Filipina sempat unggul dengan skor 5-4.

Laga berjalan sengit pada awal set pertama ini dengan kedua tim yang bergantian meraih poin hingga skor 5-5. Akan tetapi, setelah itu skuad asuhan Li Qiujiang harus tertinggal sementara dengan skor 5-10.

Tertinggal cukup jauh, Timnas Voli Putra Indonesia tak menyerah begitu saja dan terus mencoba mengejar melalui spike keras dan juga block terukur yang cukup apik. Skuad Merah-Putih pun terus menempel ketat perolehan poin tuan rumah hingga skor 12-14.

Mendapat dukungan penuh dari penonton di kandangnya, Filipina tampil dengan penuh energi dan sempat membuat Indonesia kesulitan untuk mengejar. Indonesia harus terus tertinggal hingga 18-23.

Dua kejadian kontroversial mengenai keputusan wasit sempat terjadi pada akhir set pertama yang membuat kapten Indonesia, Dio Zulfikri, protes keras kepada wasit yang memimpin pertandingan. Namun, pada akhirnya, Timnas Voli Putra Indonesia harus merelakan set pertama dengan skor 23-25.

Kecolongan set pertama, Timnas Voli Putra Indonesia mencoba bangkit pada set kedua dengan rentetan serangan mematikan yang dilakukan Farhan Halim dan kolega. Indonesia sempat unggul 8-6 terlebih dahulu.

Jual beli serangan dan perebutan poin sengit sempat terjadi pada pertengahan set kedua ini. Namun, Timnas Voli Putra Indonesia mampu melesat meninggalkan Filipina dengan keunggulan 19-15.