Debut di Japan Open 2024, Fikri/Daniel Siap Tampil Maksimal

PASANGAN anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, bertekad tampil makmsimal pada debut mereka di Japan Open 2024. Fikri/Daniel mengaku siap untuk menghadapi siapapun.

Seperti diketahui, Fikri/Daniel diumumkan sebagai pasangan baru sejak pertengahan Juli lalu. Mereka bakal menjalani debut sebagai duet anyar di Japan Open 2024 yang berlangsung pada 20-25 Agustus mendatang.

Di babak 32 besar, Fikri/Daniel akan bersua dengan pasangan Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi. Tentunya ini menjadi kali pertama mereka akan berhadapan dengan sang lawan.

Pasangan Pelatnas PBSI itu pun yakin peluang untuk menang di turnamen Super 750 itu selalu terbuka lebar untuk mereka. Oleh karena itu, mereka siap untuk menghadapi lawan manapun yang akan mereka jumpai.

“Peluang pasti ada, kami yakin bisa. Memang banyak pasangan-pasangan baru juga, banyak yang mundur juga, kita harus siap aja melawan siapa pun jangan lengah dan usaha terus,” kata Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (15/8/2024).

Sebelumnya seperti diketahui, Fikri berpasangan dengan Bagas Maulana. Sedangkan Leo berduet dengan Leo Rolly Carnando.