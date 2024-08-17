Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Debut di Japan Open 2024, Fikri/Daniel Siap Tampil Maksimal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |05:47 WIB
Debut di Japan Open 2024, Fikri/Daniel Siap Tampil Maksimal
Pasangan baru ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin (Foto: Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

PASANGAN anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, bertekad tampil makmsimal pada debut mereka di Japan Open 2024. Fikri/Daniel mengaku siap untuk menghadapi siapapun.

Seperti diketahui, Fikri/Daniel diumumkan sebagai pasangan baru sejak pertengahan Juli lalu. Mereka bakal menjalani debut sebagai duet anyar di Japan Open 2024 yang berlangsung pada 20-25 Agustus mendatang.

 

Di babak 32 besar, Fikri/Daniel akan bersua dengan pasangan Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi. Tentunya ini menjadi kali pertama mereka akan berhadapan dengan sang lawan.

Pasangan Pelatnas PBSI itu pun yakin peluang untuk menang di turnamen Super 750 itu selalu terbuka lebar untuk mereka. Oleh karena itu, mereka siap untuk menghadapi lawan manapun yang akan mereka jumpai.

“Peluang pasti ada, kami yakin bisa. Memang banyak pasangan-pasangan baru juga, banyak yang mundur juga, kita harus siap aja melawan siapa pun jangan lengah dan usaha terus,” kata Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (15/8/2024).

Sebelumnya seperti diketahui, Fikri berpasangan dengan Bagas Maulana. Sedangkan Leo berduet dengan Leo Rolly Carnando.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement