Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Tembus 3 Besar, Francesco Bagnaia Paling Kencang

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Austria 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bintang MotoGP, Marc Marquez, sukses menembus 3 besar.

Sesi free practice 2 (FP2) alias latihan bebas 2 MotoGP Austria 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu (17/8/2024) sore WIB. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, jadi yang paling kencang dalam sesi ini. Dia menorehkan catatan waktu 1 menit 29,243 detik.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Persaingan sengit langsung tersaji saat sesi FP2 berjalan 10 menit. Saling meruntuhkan catatan waktu tercepat pun turut tersaji. Francesco Bagnaia sempat menjadi yang tercepat dengan mengemas waktu 1 menit 30,545 detik.

Namun, catatan waktu itu langsung diruntuhkan oleh Pol Espargaro dengan catatan 1 menit 29,407 detik. Sementara itu, Bagnaia turun ke urutan dua dan Marc Marquez membayangi di posisi tiga.

Kemudian, Bagnaia kembali mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,243 detik. Murid Valentino Rossi ini kembali memimpin sesi FP2 dengan dibuntuti Pol Espargaro dan Marquez.

Sementara itu, rider lainnya masih cukup sulit untuk bisa mematahkan catatan waktu yang dimiliki Bagnaia. Rider yang akrab disapa Pecco itu masih terus memimpin hingga 10 menit akhir sesi FP2.

Jorge Martin terpantau masih cukup kesulitan untuk bisa mencatat waktu terbaiknya. Rider berjuluk Martinator itu tengah menempati posisi empat, dibawah Espargaro dan Marquez.