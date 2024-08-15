4 Negara Eropa yang Kasih Bonus Peraih Medali Emas Lebih Kecil ketimbang Indonesia, Nomor 1 Cuma Rp345 Juta!

SEBANYAK 4 negara di Eropa diketahui memberi bonus peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 lebih kecil ketimbang Indonesia. Hal jni sedikit aneh mengingat negara-negara di Eropa dari segi kekayaan negara lebih unggul dari Indonesia.

Sebagai informasi, dalam gelaran Olimpiade Paris 2024 maupun Olimpiade di edisi-edisi sebelumnya, Komite Olimpiade Internasional tidak pernah memberikan hadiah uang tunai bagi setiap pemenangnya.

Dari semua cabang olahraga yang dipertandingkan, seluruh peringkat 1, 2, dan 3 masing-masing hanya akan meraih medali emas, perak, dan perunggu tanpa hadiah uang tunai.

Meski begitu, sejumlah negara selalu memberikan hadiah uang tunai bagi atletnya yang sukses meraih medali di Olimpiade. Termasuk juga Indonesia, seluruh atlet tanah air yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024 lalu dikabarkan mendapat bonus yang fantastis.

BACA JUGA: Segini Bonus bagi Atlet yang Tak Dapat Medali di Olimpiade Paris 2024

Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah yang meraih medali emas di cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi diketahui mendapat bonus sekitar Rp6 miliar rupiah. Kemudian Gregoria Mariska Tunjung yang meraih medali perunggu di cabang olahraga bulutangkis akan mendapat bonus sekitar Rp1,65 miliar.

Usut punya usut, jumlah bonus yang diraih oleh para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ini lebih besar dari bonus yang diberikan oleh sejumlah negara di Eropa.

Melansir KCRA 3 International, Kamis (15/08/2023) berikut adalah 4 negara di Eropa yang kasih bonus peraih medali emas Olimpiade lebih kecil ketimbang Indonesia.