SPORT LAIN

5 Cabang Olahraga yang Bakal Hadirkan Medali Emas bagi Malaysia di Olimpiade, Nomor 1 Squash!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:30 WIB
5 Cabang Olahraga yang Bakal Hadirkan Medali Emas bagi Malaysia di Olimpiade, Nomor 1 Squash!
Malaysia berpeluang menyabet medali emas di Olimpiade Los Angeles 2028 lewat cabang olahraga Squash. (Foto: Instagram/@wsfworldsquash)
SEBANYAK 5 cabang olahraga yang berpeluang menghadirkan medali emas bagi Malaysia di Olimpiade akan diulas Okezone. Malaysia merupakan satu-satunya negara top di Asia Tenggara yang belum pernah meraih medali emas Olimpiade.

Ketika Thailand telah mendapatkan 11 emas Olimpiade, Indonesia (10), Filipina (3), Singapura (1) dan Vietnam (1), Malaysia masih nol besar. Sejatinya ada beberapa cabang olahraga yang Malaysia sangat jago, namun tidak dipertandingkan di Olimpiade.

Jika saja cabang olahraga ini dipertandingkan di Olimpiade, kontingen Malaysia bakal mendulang banyak medali di multievent terbesar di dunia tersebut. Lantas, cabang olahraga apa saja yang dimaksud?

Berikut 5 cabang olahraga yang berpeluang menghadirkan medali emas bagi Malaysia di Olimpiade:

5. Bowling

Bowling

Malaysia cukup sering meraih medali emas di cabang olahraga bowling, baik di ajang SEA Games maupun Asian Games. Di SEA Games, Malaysia telah mendapatkan 24 emas, sedangkan di Asian Games mendulang 12 emas.

Jumlah 12 emas merupakan yang terbanyak ketiga dalam sepanjang sejarah Asian Games, hanya kalah dari Korea Selatan (33) dan Jepang (18). Sayangnya, Bowling belum pernah dipertandingkan di Olimpiade karena olahraga ini sulit diakses oleh negara-negara berkembang. Tercatat, Bowling hanya masuk sebagai laga eksibisi pada Olimpiade Seoul 1988.

4. Sepak Takraw

Ilustrasi sepak takraw di SEA Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

(Ilustrasi sepak takraw di SEA Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

Sepak Takraw Malaysia merupakan salah satu yang terbaik di Asia, bersanding dengan dengan Indonesia, Thailand dan Myanmar.

Jika olahraga ini dipertandingkan, peluang Malaysia mendapatkan medali emas cukup terbuka. Karena cuma didominasi negara-negara Asia Tenggara inilah, cabang olahraga sepak takraw belum bisa dipertandingkan di Olimpiade.

