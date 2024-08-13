Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Bintang Dunia yang Ternyata Idolakan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Juara Dunia F1!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |18:16 WIB
5 Atlet Bintang Dunia yang Ternyata Idolakan Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Juara Dunia F1!
Lima atlet bintang dunia diam-diam idolakan Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram/@goldenfoot_official)
BERIKUT lima atlet bintang dunia yang ternyata idolakan Cristiano Ronaldo. Salah satunya adalah juara dunia F1!

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo adalah salah satu pesepakbola yang telah meraih banyak sekali prestasi. Di samping itu, kepribadiannya yang super disiplin, humanis, dan dapat menjadi teladan menjadikannya diidolakan oleh banyak atlet di seluruh dunia.

Cristiano Ronaldo

Selain pesepakbola, ada pula atlet bintang dunia yang mengidolakan CR7. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Bintang Dunia yang Ternyata Idolakan Cristiano Ronaldo

5. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger merupakan seorang mantan binaragawan yang kemudian beralih menjadi seorang aktor dan politikus Amerika. Ia adalah penggemar CR7. Saat sang bintang masih di Juventus, pria 77 tahun itu bahkan meminta para penggemar untuk menyebut Ronaldo sebagai seorang terminator.

"Di NBA, kami punya seorang pria yang dijuluki The Terminator. Saya rasa tidak ada pemain sepak bola yang dijuluki The Terminator. Jadi, kenapa kamu tidak memulainya. (Cristiano) Ronaldo?" kata Arnold Schwarzenegger kepada BB.

4. Anthony Joshua

Anthony Joshua

Anthony Joshua adalah mantan juara dunia tinju kelas berat dua kali dan salah satu petinju terbaik di dunia. Ia juga tercatat pernah memenangkan medali emas Olimpiade 2012. Meski menjadi petinju, pria asal Inggris itu mengidolakan Ronaldo.

"Saya tidak bisa mengejar impian Cristiano Ronaldo. Cristiano adalah salah satu orang yang saya lihat memiliki kekuatan dan keberanian. Itu datang dengan kesulitan tetapi pada akhirnya adalah kepuasan diri," kata Anthony Joshua pada Metro.

Halaman:
1 2 3
