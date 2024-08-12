Ketum FPTI Yenny Wahid Berharap Veddriq Leonardo Dihadiahi Bonus Usai Sumbang Medali Emas di Olimpiade Paris 2024

PARIS – Ketua Umum (Ketum) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Yenny Wahid berharap keberhasilan atlet Veddriq Leonardo di Olimpiade Paris 2024 dapat dihargai saat tiba di Tanah Air. Tentunya penghargaan itu berbagai macam, salah satunya adalah memberikan bonus kepada peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 tersebut.

Menurut Yenny, prestasi yang didapat Veddriq tidaklah main-main, melainkan gelar juara di pesta olahraga terakbar di dunia. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers secara daring dari Paris, Prancis, Sabtu (10/8/2024).

"Karena ini ajangnya adalah ajang Olimpiade, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, karena ajangnya bukan ajang kawinan, kita harapkan bukan cuma ucapan yang kita dapatkan," kata Yenny, dikutip Senin (12/8/2024).

Veddriq berhasil menyabet medali emas Olimpiade 2024 di cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor speed putra dalam final yang digelar pada Kamis, 8 Agustus 2024 lalu di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis. Dia menjadi juara setelah mengalahkan wakil China, Wu Peng, di partai puncak dengan waktu 4,75 detik, unggul 0,02 detik saja dari rivalnya itu.

Ini menjadi kali pertama nomor speed cabor panjat tebing dipertandingkan secara terpisah di ajang Olimpiade. Sebelumnya sampai Tokyo 2020 lalu, nomor speed masih disatukan dengan dua nomor lainnya yakni lead dan boulder.