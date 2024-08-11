Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Nurul Akmal Bangga Bisa Kenakan Hijab di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:25 WIB
Nurul Akmal Bangga Bisa Kenakan Hijab di Olimpiade Paris 2024
Atlet angkat besi Indonesia, Nurul Akmal. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

PARIS – Lifter asal Indonesia, Nurul Akmal mungkin gagal menyumbang medali di Olimpiade Paris 2024. Namun, ia tetap bangga akan penampilannya, apalagi Nurul senang karena pada Olimpiade kali ini ia bias menggunakan hijab di hadapan dunia.

Amel -sapaan Nurul Akmal- tampil berbeda di Olimpiade Paris 2024 pada Minggu (11/8/2024) sore WIB di South Paris Arena 6, Paris, Prancis. Turun di cabang olahraga angkat besi kelas +81 kg putri, dia mentas dengan menggunakan hijab untuk pertama kali dalam kariernya.

Atlet berusia 31 tahun itu mengenakan hijab berwarna hitam yang senada dengan jersey yang digunakannya lengkap dengan aksen Merah-Putih. Sebelumnya, jika bertanding Amel tak pernah menutup rambutnya meski sehari-hari dia selalu menggunakan hijab, termasuk saat di Olimpiade Tokyo 2020.

Amel pun mengaku sangat bangga bisa menunjukkan sisi keislaman yang lekat dengan daerah asalnya, Aceh. Menurutnya, dia menunjukkan bahwa wanita muslim berhijab bisa mentas dan berprestasi di Olimpiade Paris 2024.

Nurul Akmal (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

"Ini pertama kali di atas panggung pakai hijab. Bangga banget Amel bisa pakai hijab di sini, karena Amel orang Aceh, jadi mau menunjukkan itu semua orang,” kata Amel dikutip dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Minggu (11/8/2024).

“Amel mau kasih tau kalau wanita berhijab itu lebih dihargai. Bahwa wanita muslim berhijab itu juga bisa tampil dan berprestasi di Olimpiade," tambahnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement