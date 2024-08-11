Nurul Akmal Bangga Bisa Kenakan Hijab di Olimpiade Paris 2024

PARIS – Lifter asal Indonesia, Nurul Akmal mungkin gagal menyumbang medali di Olimpiade Paris 2024. Namun, ia tetap bangga akan penampilannya, apalagi Nurul senang karena pada Olimpiade kali ini ia bias menggunakan hijab di hadapan dunia.

Amel -sapaan Nurul Akmal- tampil berbeda di Olimpiade Paris 2024 pada Minggu (11/8/2024) sore WIB di South Paris Arena 6, Paris, Prancis. Turun di cabang olahraga angkat besi kelas +81 kg putri, dia mentas dengan menggunakan hijab untuk pertama kali dalam kariernya.

Atlet berusia 31 tahun itu mengenakan hijab berwarna hitam yang senada dengan jersey yang digunakannya lengkap dengan aksen Merah-Putih. Sebelumnya, jika bertanding Amel tak pernah menutup rambutnya meski sehari-hari dia selalu menggunakan hijab, termasuk saat di Olimpiade Tokyo 2020.

Amel pun mengaku sangat bangga bisa menunjukkan sisi keislaman yang lekat dengan daerah asalnya, Aceh. Menurutnya, dia menunjukkan bahwa wanita muslim berhijab bisa mentas dan berprestasi di Olimpiade Paris 2024.

"Ini pertama kali di atas panggung pakai hijab. Bangga banget Amel bisa pakai hijab di sini, karena Amel orang Aceh, jadi mau menunjukkan itu semua orang,” kata Amel dikutip dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Minggu (11/8/2024).

“Amel mau kasih tau kalau wanita berhijab itu lebih dihargai. Bahwa wanita muslim berhijab itu juga bisa tampil dan berprestasi di Olimpiade," tambahnya.