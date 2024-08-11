Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Basket Olimpiade Paris 2024: Kalahkan Tuan Rumah Prancis 98-87, Timnas Amerika Serikat Sabet Medali Emas

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |04:54 WIB
Basket Olimpiade Paris 2024: Kalahkan Tuan Rumah Prancis 98-87, Timnas Amerika Serikat Sabet Medali Emas
Aksi Stephen Curry saat Timnas Basket Amerika Serikat hadapi Prancis di Final Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/USABasketball)
A
A
A

TIMNAS Basket Amerika Serikat merebut medali emas di Olimpiade Paris 2024. Stephen Curry dan rekan-rekan menjadi yang terbaik usai mengalahkan tuan rumah Prancis di final.

Perandingan berlagnsung di Accor Arena, Minggu (11/8/2024) dini hari WIB. Amerika Serikat menang meyakinkan dengan skor akhir 98-87 atas Prancis.

 

Pertandingan langsung sengit sejak kuarter pertama. Jayson Tatum dan rekan-rekan berhasil memimpin 20-15 sebelum jeda.

Prancis yang perlahan bangkit mulai mengejar ketertinggalan di kuarter kedua. Lewat bintang muda mereka, Victor Wembanyama, Prancis memberikan perlawanan untuk Amerika Serikat.

Namun, pasukan Steve Kerr masih terlalu tangguh. Drive dari LeBron James berhasil menghasilkan poin untuk Amerika Serikat hingga kembali memimpin 29-26 di kuarter kedua.

Halaman:
1 2
