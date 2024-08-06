Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo Lolos ke Perempatfinal, Rahmad Adi Mulyono Gugur di Kualifikasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:18 WIB
Hasil Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo Lolos ke Perempatfinal, Rahmad Adi Mulyono Gugur di Kualifikasi
Veddriq Leonardo kala berlaga di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA Images)
A
A
A

HASIL panjat tebing Olimpiade Paris 2024 menarik diulas. Atlet panjat tebing Indonesia harus mendapat hasil berbeda. Veddriq Leonardo berhasil lolos ke perempatfinal, tetapi Rahmad Adi Mulyono harus gugur di babak kualifikasi.

Ya, dua atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono, telah beraksi di babak kualifikasi nomor speed putra Olimpiade Paris 2024. Veddriq berhasil menembus perempatfinal, sedangkan Rahmad harus terhenti di babak kualifikasi.

Veddriq Leonardo

Pertandingan itu berlangsung di Le Bourget Climbing Venue, Selasa (6/8/2024) malam WIB. Veddriq dan Rahmad mengawali laga kualifikasi di babak seeding heats terlebih dahulu. Pada babak ini, kedua atlet andalan Tanah Air itu sama-sama dua kali panjat tebing di jalur A dan B.

Veddriq beraksi dengan melawan wakil tuan rumah, Bassa Mawem. Sedangkan Rahmad, dia bersanding dengan Joshua Bruyns asal Afrika Selatan. Keduanya memulai aksinya dengan sangat baik.

Pada babak seeding heats ini, Veddriq mencatatkan waktu 4,92 di jalur A dan 4,79 detik di jalur B. Veddriq pun berhak menduduki ranking satu dari 14 peserta.

Sementara itu, Rahmad sejatinya memulai dengan sangat baik dengan mencatatkan waktu 5,07 detik di jalur B. Hanya saja, Rahmad melakukan false start saat akan beraksi di jalur A. Kesalahan itu membuatnya harus berada di peringkat bawah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement