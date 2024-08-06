Hasil Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo Lolos ke Perempatfinal, Rahmad Adi Mulyono Gugur di Kualifikasi

HASIL panjat tebing Olimpiade Paris 2024 menarik diulas. Atlet panjat tebing Indonesia harus mendapat hasil berbeda. Veddriq Leonardo berhasil lolos ke perempatfinal, tetapi Rahmad Adi Mulyono harus gugur di babak kualifikasi.

Ya, dua atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono, telah beraksi di babak kualifikasi nomor speed putra Olimpiade Paris 2024. Veddriq berhasil menembus perempatfinal, sedangkan Rahmad harus terhenti di babak kualifikasi.

Pertandingan itu berlangsung di Le Bourget Climbing Venue, Selasa (6/8/2024) malam WIB. Veddriq dan Rahmad mengawali laga kualifikasi di babak seeding heats terlebih dahulu. Pada babak ini, kedua atlet andalan Tanah Air itu sama-sama dua kali panjat tebing di jalur A dan B.

Veddriq beraksi dengan melawan wakil tuan rumah, Bassa Mawem. Sedangkan Rahmad, dia bersanding dengan Joshua Bruyns asal Afrika Selatan. Keduanya memulai aksinya dengan sangat baik.

Pada babak seeding heats ini, Veddriq mencatatkan waktu 4,92 di jalur A dan 4,79 detik di jalur B. Veddriq pun berhak menduduki ranking satu dari 14 peserta.

Sementara itu, Rahmad sejatinya memulai dengan sangat baik dengan mencatatkan waktu 5,07 detik di jalur B. Hanya saja, Rahmad melakukan false start saat akan beraksi di jalur A. Kesalahan itu membuatnya harus berada di peringkat bawah.