Veddriq Leonardo Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

VEDDRIQ Leonardo berpeluang mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Prediksi ini muncul berdasarkan pencapaian yang dicetak atlet panjat tebing berusia 27 tahun ini.

Ia beberapa kali meraih medali emas di ajang IFSC Climbing World Cup. Tercatat dari 2021, Veddriq Leonardo selalu menjadi kampiun sebanyak dua kali di tahun yang sama.

(Veddriq Leonardo siap unjuk gigi di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

Bahkan saat turun di Korea Selatan pada 2023, Veddriq Leonardo mencatatkan diri sebagai manusia pertama yang menembus catatan waktu di bawah lima detik. Saat tampil di Korea Selatan, Veddriq Leonardo mencatatkan 4,90 detik!

Setelah sekian lama, rekor Veddriq Leonardo dipecahkan atlet panjat tebing asal Amerika Serikat, Samuel Watson. Ia memecahkan rekor dunia dengan menembus 4,85 detik saat ambil bagian di kualifikasi IFSC World Cup yang berlangsung di Wujiang, China, Jumat 12 April 2024.

Samuel Watson juga salah satu lawan terberat Veddriq Leonardo di Olimpiade Paris 2024. Selain Samuel Watson, sejumlah lawan yang berpotensi menjegal Veddriq Leonardo adalah peringkat satu dunia asal China, Wu Peng dan Matteo Zurloni (Italia).

Tak hanya dari luar negeri, rekan senegara Veddriq Leonardo, Rahmad Adi Mulyono juga berpotensi menyulitkannya jika bertemu. Secara peringkat, Rahmad Adi Mulyono juga lebih unggul ketimbang Veddriq Leonardo, yakni tiga berbanding empat.