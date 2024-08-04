Advertisement
SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Tersingkir di Babak Pertama, Lalu Muhammad Zohri: Saya Sudah Tampil Semaksimal Mungkin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |11:01 WIB
Olimpiade Paris 2024: Tersingkir di Babak Pertama, Lalu Muhammad Zohri: Saya Sudah Tampil Semaksimal Mungkin
Lalu Muhammad Zohri tersingkir di babak pertama Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as/Cannon Indonesia)
SPRINTER Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, tersingkir di pertama Olimpiade Paris 2024. Zohri pun meminta maaf dan mengatakan dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin.

Zohri tampil dalam babak kualifikasi nomor lari 100 meter putra pada Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Dia mencatatkan waktu di angka 10,35 detik sehingga finis di posisi kedua di belakang pelari Saint Kitts dan Nevis, Harris Naquille, yang menghasilkan waktu 10,33 detik, sehingga membuatnya lolos ke babak pertama.

 

Dalam babak pertama, pelari asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memperbaiki catatan waktunya menjadi 10,26 detik. Akan tetapi, angka tersebut belum cukup untuk membawanya melaju ke babak semifinal.

Zohri pun mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya di pertandingan tersebut. Kata dia, waktu jeda kualifikasi ke babak pertama terlalu singkat.

 BACA JUGA:

“Sebenarnya tadi saya sudah lumayan panas, beda dengan yang awal. Cuma yang jadi masalah tadi terlalu mepet saja waktunya dari kualifikasi ke ronde pertama," kata Lalu Zohri, yang hanya punya waktu tak lebih dari 30 menit dari kualifikasi untuk lanjut ke babak pertama, dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Minggu (4/8/2024).

“Tadi itu saya ditungguin, yang lain sudah jalan ke dalam, saya dari tempat pemanasan lari, bawa id card, saya mengejar mereka. Masuk ruangan, ganti baju,pakai baju tanding lagi, pakai spike sudah langsung. Saya juga kaget gitu," tambahnya.

Kendati demikian, Zohri mengakui bahwa para pesaingnya memang berada di atas levelnya. Namun, dia menilai dirinya mungkin bisa membukukan waktu yang lebih cepat lagi jika jeda pertandingannya lebih lama.

"Jujur, level mereka itu sudah di atas saya. Jadi kalau saya lomba sama mereka jadi ada pacuannya, itu yang saya manfaatkan," jelas pelari berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
