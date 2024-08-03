Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Atletik Olimpiade Paris 2024: Gagal Finis 3 Besar di Round 1, Lalu Muhammad Zohri Batal ke Semifinal

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:28 WIB
Hasil Atletik Olimpiade Paris 2024: Gagal Finis 3 Besar di Round 1, Lalu Muhammad Zohri Batal ke Semifinal
Sprinter asal Indonesia, Lalu Muhammad Zohri (kanan) di Olimpiade Paris 2024. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

PARIS - Sprinter asal Indonesia, Lalu Muhammad Zohri dipastikan gagal menyumbang medali di nomor 100 meter putra cabang olahraga (cabor) atletik Olimpiade Paris 2024. Sebab perjalanan Zohri terhenti di Round 1 usai gagal menguasai posisi tiga besar saat beraksi di Stade de France, Paris, Prancis, Sabtu (3/8/2024) sore WIB.

Zohri tampil di heat 1 bersama delapan sprinter lainnya pada Round 1 100 meter putra tersebut. Mereka harus berusaha untuk menjadi tiga sprinter tercepat agar bisa mengamankan tiket ke babak semifinal.

Hasilnya, Zohri gagal mengamankan tiket ke semifinal. Sprinter berusia 24 tahun itu hanya bisa finis di urutan keenam dalam heat 1 setelah mencatatkan waktu 10,26 detik.

Drama sendiri terjadi di awal perlombaan karena wakil Inggris, Jeremiah Azu melakukan kesalahan start dan harus didiskualifikasi. Namun, ia melancarkan protes yang membuat perlombaan sedikit tertunda.

Lalu Muhammad Zohri (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Azu kemudian harus menerima kenyataan keluar dari lintasan karena false start tersebut. Situasi ini sejatinya sedikit menguntungkan Zohri karena lawan di heat 1 berkurang satu.

Halaman:
1 2
