Hasil Atletik Olimpiade Paris 2024: Tampil Cepat, Lalu Muhammad Zohri Lolos ke Round 1

Sprinter asal Indonesia, Lalu Muhammad Zohri. (Foto: NOC Indonesia)

PARIS - Sprinter asal Indonesia, Lalu Muhammad Zohri tampil cepat saat beraksi di babak preliminary cabang olahraga (cabor) atletik Olimpiade Paris 2024. Berkat penampilan apiknya di Stade de France, Paris, Prancis, pada Sabtu (3/8/2024) itu, ia pun lolos ke Round 1.

Turun di heat 5 pada babak preliminary ini, Zohri bersaing dengan tujuh pelari lainnya. Ia harus menjadi pelari tercepat kedua untuk lolos ke babak berikutnya yakni round 1.

Hasilnya, Zohri berhasil memastikan diri lolos ke round 1 usai finis di posisi kedua dalam heat 5. Ia mencatatkan waktu 10,35 detik untuk lolos ke round 1.

Pada awal perlombaan, Zohri justru mampu melaju cepat dan menempati urutan pertama. Namun, jelang menyentuh garis finis, posisinya dikejar oleh sprinter asal Saint Kitts and Nevis yakni Naquille Harris.