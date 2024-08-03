Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ukir Rekor Manis Usai Kalahkan Ratchanok Intanon, Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri Indonesia Keempat yang Tembus Semifinal Olimpiade

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:16 WIB
Ukir Rekor Manis Usai Kalahkan Ratchanok Intanon, Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri Indonesia Keempat yang Tembus Semifinal Olimpiade
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
A
A
A

PARIS – Rekor manis baru saja diciptakan Gregoria Mariska Tunjung usai mengalahkan tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon di perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Sebab berkat kemenangan itu, Gregoria resmi menjadi tunggal putri Indonesia keempat yang mampu menembus babak empat besar di turnamen Olimpiade.

Ya, Gregoria sukses merebut tiket ke semifinal usai menumbangkan Ratchanok Intanon di Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024). Tunggal putri asal Wonogiri itu berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 25-23, dan 21-9.

Kemenangan ini membuat Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Di babak semifinal, dia akan berhadapan dengan unggulan Korea Selatan, An Se Young.

Hasil manis ini juga membuat Indonesia untuk keempat kalinya meloloskan wakil tunggal putri ke semifinal Olimpiade. Sebelum Gregoria, sudah ada Susi Susanti, Mia Audina, dan Maria Kristin Yulianti.

Gregoria Mariska Tunjung (PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)

Susi Susanti berhasil menembus babak semifinal Olimpiade di Barcelona (1992), dan Atlanta (1996). Susi berhasil mengemas medali emas pada 1992, dan mendapatkan medali perunggu pada 1996.

