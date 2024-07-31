5 Negara yang Beri Hadiah Uang Terbanyak bagi Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Indonesia?

5 negara yang beri hadiah uang terbanyak bagi peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 menarik diulas. Apakah Indonesia masuk daftar ini?

Ya, Olimpiade Paris 2024 telah bergulir. Ajang ini digelar sejak 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Atlet dari seluruh penjuru dunia pun terus bersaing memperebutkan medali emas di ajang ini.

Selain mendapat medali, kerja keras atlet di Olimpiade Paris 2024 juga berbuah hadiah uang yang bahkan bernominal begitu besar.

Dilansir dari Bleacher Sports, Rabu (31/7/2024), sayangnya tak ada nama Indonesia dalam daftar negara yang beri hadiah uang terbanyak bagi peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 yang dirilis. Pemerintah Indonesia memang belum membeberkan gamblang nominal bonus yang akan diberikan kepada atlet yang berprestasi.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, hanya mengatakan bahwa atlet Indonesia yang mendapat medali emas akan mendapat bonus uang tunai dari pemerintah yang jumlahnya naik dari edisi sebelumnya. Pada Olimpiade Tokyo 2020, atlet Indonesia peraih medali emas mendapat bonus dan apresiasi dari pemerintah sebesar Rp5,5 miliar. Kini, menarik menati besaran hadiah itu.

"Untuk hadiah, saya pastikan di Olimpiade kan sudah pasti setiap multievent pasti Bapak Presiden, pemerintah memberikan bonus berupa uang tunai, jadi itu sudah sebuah kepastian. Dan sisanya kita berikan banyaknya program, baik itu materi maupun non-materi,” kata Dito pada 19 Juni 2024.

Berikut 5 negara yang beri hadiah uang terbanyak bagi peraih medali emas Olimpiade Paris 2024:

5. Kanada





Salah satu negara yang beri hadiah uang terbanyak bagi peraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Para peraih medali emas dari negara itu akan mendapat hadiah sebesar USD14.608 atau sekira Rp237 juta.

Kini, kontingen Kanada sudah berhasil mengukir prestasi manis. Mereka sudah merebut total 6 medali, dengan rincian 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

4. Amerika Serikat





Lalu, ada Amerika Serikat. Menurut Bleacher Sports, negara ini akan memberikan hadiah sebesar USD37.500 atau sekira Rp610 juta kepada para atlet peraih medali emas.

Sejauh ini, sudah ada 4 medali emas yang diraih Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024. Mereka pun bertengger di urutan keenam pada klasemen sementara peraih medali dengan rincian ada 11 medali perak dan 11 perunggu yang juga sudah berhasil didapat.