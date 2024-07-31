Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Menembak Olimpiade Paris 2024: Fathur Gustafian Terhenti di Babak Kualifikasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |15:54 WIB
Hasil Menembak Olimpiade Paris 2024: Fathur Gustafian Terhenti di Babak Kualifikasi
Fathur Gustafian kala berlaga di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

HASIL menembak Olimpiade Paris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Atlet menembak Indonesia, Fathur Gustafian, harus menghentikan perjalanannya di babak kualifikasi.

Fathur Gustafian kembali melanjutkan perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 pada hari ini, Rabu (31/7/2024). Mentas di Chateauroux, Paris, Prancis, dia turun di nomor 50 m 3 posisi putra.

Fathur Gustafian

Hasilnya, Fathur tak mampu melampaui babak kualifikasi. Dia gugur setelah hanya mampu menduduki peringkat 43 dari 44 pemain yang bersaing.

Sementara itu, hanya delapan pemain saja yang bakal lolos dari babak kualifikasi ini. Karena itu, hasil yang didapat oleh Fathur masih jauh dari harapan untuk sekadar melaju ke babak berikutnya.

Fathur sendiri secara keseluruhan mengumpulkan 574 poin dari 19 tembakan yang dilesatkannya dalam tiga posisi yang ada. Di posisi Kneeling, dia mengumpulkan total 192 poin dari dua series yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement