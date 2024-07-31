Hasil Menembak Olimpiade Paris 2024: Fathur Gustafian Terhenti di Babak Kualifikasi

HASIL menembak Olimpiade Paris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Atlet menembak Indonesia, Fathur Gustafian, harus menghentikan perjalanannya di babak kualifikasi.

Fathur Gustafian kembali melanjutkan perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 pada hari ini, Rabu (31/7/2024). Mentas di Chateauroux, Paris, Prancis, dia turun di nomor 50 m 3 posisi putra.

Hasilnya, Fathur tak mampu melampaui babak kualifikasi. Dia gugur setelah hanya mampu menduduki peringkat 43 dari 44 pemain yang bersaing.

Sementara itu, hanya delapan pemain saja yang bakal lolos dari babak kualifikasi ini. Karena itu, hasil yang didapat oleh Fathur masih jauh dari harapan untuk sekadar melaju ke babak berikutnya.

Fathur sendiri secara keseluruhan mengumpulkan 574 poin dari 19 tembakan yang dilesatkannya dalam tiga posisi yang ada. Di posisi Kneeling, dia mengumpulkan total 192 poin dari dua series yang ada.