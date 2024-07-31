Biodata dan Agama Rian Ardianto, Partner Fajar Alfian yang Diprediksi Sumbang Medali Emas Pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024

BIODATA dan agama Muhammad Rian Ardianto menarik untuk diulas. Sebab, partner Fajar Alfian ini berkemungkinan besar bakal sumbang medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Hal ini mengingat jadwal partai final cabang olahraga bulutangkis sektor ganda putra yang akan digelar paling awal dibanding dengan cabang olahraga lain yang menjadi unggulan Indonesia.

Sekadar diketahui, Indonesia memiliki tiga cabang olahraga unggulan yang dijagokan akan meraih medali emas, yakni panjat tebing, angkat besi, serta bulutangkis.

Final angkat besi yang mana Indonesia diwakili oleh Eko Yuli Irawan dan Rizky Juliansyah akan digelar pada 7 dan 9 Agustus. Hal serupa juga terjadi pada final panjat tebing yang baru digelar pada 7 Agustus 2024 untuk speed puteri dan 8 Agustus 2024 untuk speed putra.

Berbeda dengan hal itu, fina cabang olahraga bulutangkis akan digelar lebih dulu. Untuk sektor ganda putra sendiri dijadwalkan akan digelar pada 4 Agustus 2024.

Jadi apabila Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Alfian lolos ke final dan menjadi juara, maka mereka akan menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024.

Melihat kemampuan dan pengalamannya, bukan tidak mungkin jika mantan pasangan peringkat 1 ranking BWF ini akan benar-benar menjadi peraih medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024.