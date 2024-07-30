Kisah Miris Uta Abe, Atlet Judo Cantik Asal Jepang Pemegang Juara Bertahan yang Kalah Memalukan di Awal Olimpiade Paris 2024

KISAH miris Uta Abe, atlet judo cantik asal Jepang menarik untuk diulas. Sebab, pemegang juara bertahan judo ini kalah memalukan di awal Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, judo menjadi salah satu cabang olahraga beladiri yang dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024. Sebagai negara asal Judo, Jepang menjadi negara yang sangat diunggulkan untuk meraih medali emas di cabang olahraga ini.

(Uta Abe kalah dari Diyora, pejudo asal Uzbekistan. (Foto: IJF)

Namun, apa daya, secara mengejutkan atlet judo andalan Jepang, Uta Abem tersingkir di babak awal Olimpiade Paris 2024. Padahal, ia merupakan juara bertahan pemegang medali emas Olimpiade Tokyo 3 tahun silam.

Saat Olimpiade Paris 2024 dimulai, nama Uta Abe menghuni posisi teratas atlet yang paling diunggulkan untuk menang. Hal ini semakin dikuatkan ketika Abe menang cepat dalam waktu kurang dari satu menit atas atlet judo asal Kanada, Kelly Daguchi. Ini menjadi modal awal yang sangat baik untuk atlet judo cantik itu.

Di babak 16 besar, Uta Abe bertemu dengan atlet judo asal Uzbekistan, Diyora Keldiyorova. Ini menjadi pertandingan yang sangat dinantikan. Pasalnya, ini menjadi pertarungan antarjuara yang bisa disebut sebagai final yang terlalu dini terjadi.

Di awal pertarungan, Abe mencuri poin dengan waza-ari dan uchimata khasnya. Ia pun terus mempertahankan keunggulannya dengan pasti hingga hampir mengamankan kemenangannya.