Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade Paris 2024: Cuaca Panas, Kamar Fajar Alfian/Rian Ardianto Dipasangi AC di Paris

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:01 WIB
Olimpiade Paris 2024: Cuaca Panas, Kamar Fajar Alfian/Rian Ardianto Dipasangi AC di Paris
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN terjadi menarik di Olimpiade Paris 2024 . Kamar ganda putra bulutangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto , dipasangi Air Conditioner (AC) untuk membuat suhunya menjadi lebih dingin.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di Instagram resmi Kontingen Indonesia, @timindonesiaofficial, pada Senin (29/7/2024). Dari situ terlihat banyak AC portable yang siap dipasang di kamar-kamar para atlet Indonesia, termasuk Fajar/Rian.

Beberapa tim resmi dan lawan pun membantu pemasangan AC tersebut. Mereka tampak antusias untuk membuat Fajar/Riana merasa lebih nyaman di kamar mereka.

“Halo kali ini kita lagi di atlhete village, mau pasang AC untuk atlet-atlet kita di kamar mereka. AC-nya AC portable dan kami dibantu relawan. Karena cuaca di Paris lagi musim panas, makannya kita butuh AC,” kata salah seorang tim official.

Para pejabat dan relawan pun mengubah posisi kasur Fajar/Rian lebih dulu sebelum memasang AC-nya karena ruangannya yang cukup sempit. Mantan duet nomor satu dunia itu pun ikut membantu mereka dan berkelakar agar Indonesia menjadikan kamar atlet yang lebih besar jika menjadi tuan rumah Olimpiade 2036.

“Nanti 2036 Indonesia (sedang bidding tuan rumah) jangan sempit-sempit ya didalamnya,” ujar Fajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement