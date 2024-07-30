Olimpiade Paris 2024: Cuaca Panas, Kamar Fajar Alfian/Rian Ardianto Dipasangi AC di Paris

MOMEN terjadi menarik di Olimpiade Paris 2024 . Kamar ganda putra bulutangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto , dipasangi Air Conditioner (AC) untuk membuat suhunya menjadi lebih dingin.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di Instagram resmi Kontingen Indonesia, @timindonesiaofficial, pada Senin (29/7/2024). Dari situ terlihat banyak AC portable yang siap dipasang di kamar-kamar para atlet Indonesia, termasuk Fajar/Rian.

Beberapa tim resmi dan lawan pun membantu pemasangan AC tersebut. Mereka tampak antusias untuk membuat Fajar/Riana merasa lebih nyaman di kamar mereka.

“Halo kali ini kita lagi di atlhete village, mau pasang AC untuk atlet-atlet kita di kamar mereka. AC-nya AC portable dan kami dibantu relawan. Karena cuaca di Paris lagi musim panas, makannya kita butuh AC,” kata salah seorang tim official.

Para pejabat dan relawan pun mengubah posisi kasur Fajar/Rian lebih dulu sebelum memasang AC-nya karena ruangannya yang cukup sempit. Mantan duet nomor satu dunia itu pun ikut membantu mereka dan berkelakar agar Indonesia menjadikan kamar atlet yang lebih besar jika menjadi tuan rumah Olimpiade 2036.

“Nanti 2036 Indonesia (sedang bidding tuan rumah) jangan sempit-sempit ya didalamnya,” ujar Fajar.