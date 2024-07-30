Olimpiade Paris 2024: Gregoria Mariska Berambisi Sapu Bersih Kemenangan di Fase Grup

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berambisi menyapu bersih kemenangan laga fase grup Olimpiade Paris 2024. Di sisi lain, Gregoria juga enggan meremehkan lawan-lawannya meski secara kualitas berada jauh dibawahnya.

Gregoria memulai petualangannya di Grup G Olimpiade Paris 2024 dengan kemenangan kontra wakil Ukraina, Polina Buhrova, di Adidas Arena, Minggu (28/7/2024) malam WIB. Dia menang dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-15.

Selanjutnya, Gregoria akan bersua dengan utusan Ceko, Tereza Svabikova, dalam pertandingan kedua sekaligus terakhirnya di Grup G. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (30/7/2024).

Pemain ranking tujuh dunia itu pun enggan jemawa menatap pertandingan kontra Svabikova. Dia fokus untuk menyiapkan strategi agar bisa mengalahkan pemain peringkat 65 dunia itu demi mencapai targetnya untuk menyapu bersih laga fase grup dengan kemenangan.

BACA JUGA:

"Pastinya yang main di Olimpiade sangat bagus dan perwakilan paling bagus di negara tersebut, saya coba mempelajari permainannya dia, dan bertarget juga untuk menang,” kata Gregoria dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Saya akan berusaha semaksimal mungkin, akan belajar terus, karena pastinya gak mudah untuk bisa mempertahankan, kadang bisa naik turun karena masih tegang, mencoba sebisa mungkin untuk lebih rileks dan lebih tenang, mainnya pasti lebih enak, lebih tenang, dan gak ada yang perlu ditakutkan,” tambahnya.