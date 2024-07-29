Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terlalu Cepat Gugur dari Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akui Kecewa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |00:04 WIB
Terlalu Cepat Gugur dari Olimpiade Paris 2024, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akui Kecewa
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte)
A
A
A

PARIS – Kesedihan tampak jelas dari raut wajah ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, usai tersingkir lebih cepat dari Olimpiade Paris 2024. Apriyani/Siti pun mengaku kecewa dan berharap bisa belajar banyak dari perjalanan singkat mereka di Olimpiade Paris 2024.

Perlu diketahui, Apriyani/Fadia menelan kekalahan dalam laga kedua Grup A Olimpiade Paris 2024 dari unggulan pertama, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Mereka kalah dua gim langsung dari duet asal China itu dengan skor 12-21 dan 22-24.

Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua yang dialami oleh Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- di fase grup Paris 2024. Sebelumnya, mereka sudah ditumbangkan oleh wakil Jepang, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara dalam pertandingan pembuka dengan skor 15-21 dan 22-24.

Dengan begitu, Apriyani/Fadia dipastikan gagal melangkah ke babak perempat final walau masih tersisa satu laga lagi. Sebab mereka tak punya kesempatan lagi untuk mengejar Matsumoto/Nagahara dan duet Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, yang masing-masing sudah mengemas satu kemenangan. Bahkan, Chen/Jia sudah dipastikan melompat ke babak berikutnya.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia (PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte)

Karena itu, pasangan ranking sembilan dunia tersebut kecewa tak punya kesempatan untuk menyumbang medali. Apalagi Apriyani, yang sebelumnya menyabet medali emas di Tokyo 2020 bersama Greysia Polii.

“Pastinya kecewa karena tidak bisa melaju ke babak selanjutnya dan tidak bisa menyumbang medali,” kata Fadia dilansir dari rilis PBSI, Senin (29/7/2024).

Halaman:
1 2
