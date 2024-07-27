Olimpiade Paris 2024: Bertolak ke Paris, 4 Atlet Panjat Tebing Indonesia Targetkan Medali Emas

Empat atlet panjat tebing Indonesia bertolak ke Paris dini hari tadi (Foto: FPTI)

EMPAT atlet panjat tebing Indonesia telah bertolak menuju Paris dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta, pada Sabtu (27/7/2024) dini hari WIB, untuk beraksi di Olimpiade Paris 2024. Keempat atlet itu optimistis bisa membawa pulang medali emas ke Tanah Air.

Indonesia mengirim empat atlet dalam cabang olahraga (Cabor) panjat tebing pada nomor speed yang terdiri dari dua putra dan dua putri. Di kategori putra ada Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono, sementara Desak Rita Kusuma Dewi dan Rajiah Salsabilah di kategori putri.

Keberangkatan empat atlet panjat tebing Indonesia ini merupakan momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, cabang olahraga panjat tebing untuk nomor speed dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024. Dan tidak tanggung-tanggung, Indonesia langsung mengisi 4 kuota penuh untuk cabor tersebut.

Empat atlet panjat tebing itu kompak meyakini bisa meraih medali di pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Veddriq menyatakan keyakinannya terhadap peluang itu karena persiapan yang mereka lakukan sudah sangat maksimal.

“Persiapan yang kami lakukan telah sangat menyeluruh. Dengan strategi latihan yang terencana, saya percaya diri bahwa kami akan tampil maksimal dan meraih medali di Olimpiade Paris 2024,” kata Veddriq dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmad Adi. Atlet berusia 23 tahun itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga ini dan sangat yakin bisa meraih medali emas.