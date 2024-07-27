Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Bertolak ke Paris, 4 Atlet Panjat Tebing Indonesia Targetkan Medali Emas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |19:57 WIB
Olimpiade Paris 2024: Bertolak ke Paris, 4 Atlet Panjat Tebing Indonesia Targetkan Medali Emas
Empat atlet panjat tebing Indonesia bertolak ke Paris dini hari tadi (Foto: FPTI)
A
A
A

EMPAT atlet panjat tebing Indonesia telah bertolak menuju Paris dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta, pada Sabtu (27/7/2024) dini hari WIB, untuk beraksi di Olimpiade Paris 2024. Keempat atlet itu optimistis bisa membawa pulang medali emas ke Tanah Air.

Indonesia mengirim empat atlet dalam cabang olahraga (Cabor) panjat tebing pada nomor speed yang terdiri dari dua putra dan dua putri. Di kategori putra ada Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono, sementara Desak Rita Kusuma Dewi dan Rajiah Salsabilah di kategori putri.

Keberangkatan empat atlet panjat tebing Indonesia ini merupakan momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, cabang olahraga panjat tebing untuk nomor speed dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024. Dan tidak tanggung-tanggung, Indonesia langsung mengisi 4 kuota penuh untuk cabor tersebut.

Empat atlet panjat tebing itu kompak meyakini bisa meraih medali di pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Veddriq menyatakan keyakinannya terhadap peluang itu karena persiapan yang mereka lakukan sudah sangat maksimal.

“Persiapan yang kami lakukan telah sangat menyeluruh. Dengan strategi latihan yang terencana, saya percaya diri bahwa kami akan tampil maksimal dan meraih medali di Olimpiade Paris 2024,” kata Veddriq dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmad Adi. Atlet berusia 23 tahun itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga ini dan sangat yakin bisa meraih medali emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement