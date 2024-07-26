Kisah Valentino Rossi yang Buang Muka ketika Marc Marquez Asyik Joget di Podium

KISAH Valentino Rossi yang buang muka ketika Marc Marquez asyik joget di podium, menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menunjukkan masih ada permusuhan di antara keduanya.

Momen itu terjadi usai balapan di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Minggu 28 April 2024. Marquez finis kedua pada lomba MotoGP Spanyol 2024 di belakang Francesco Bagnaia.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam lima putaran terakhir. Posisi tiga ditempati Marco Bezzecchi. Ia langsung dapat sambutan hangat dari Rossi selaku pemilik tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Hal menarik lalu tersaji di parc ferme. Marquez, Bagnaia, dan Bezzecchi, berada di area yang sama. Rossi juga hadir di sana demi menyambut dua anak didiknya.

Marquez sempat menghampiri Bagnaia dan berbincang akrab. Rossi berdiri tak jauh dari kerumunan tim Gresini Racing di parc ferme Sirkuit Jerez.

Akan tetapi, Rossi dan Marquez sama sekali tidak bertegur sapa meski jaraknya sangat dekat! The Doctor sibuk berbicara dengan Bezzecchi. Sedangkan, The Baby Alien menghampiri timnya.

Tak hanya itu, momen menarik lainnya terjadi saat proses penyerahan piala. Rossi berdiri tepat di bawah podium untuk melihat dua anak didiknya, Bagnaia dan Bezzecchi.