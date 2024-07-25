Bicara Kondisi Terkini Usai Jalani Operasi Lutut, Christian Adinata Ngaku Butuh Waktu Pemulihan 6-9 Bulan

JAKARTA - Christian Adinata mengungkapkan kondisi terkininya usai menjalani operasi lutut. Hampir satu pekan berlalu, CeA mengatakan dalam kondisi yang baik.

Namun begitu, pemain berusia 23 tahun itu juga harus banyak bersabar karena pemulihan tidak akan berjalan cepat. Pasalnya menurut dokter, ia membutuhkan waktu selama 6-9 bulan untuk memulihkan kondisinya tersebut.

Pada pekan lalu, Christian membuat keputusan besar dengan naik ke meja operasi setelah kondisi cederanya tak kunjung membaik selama setahun terakhir. Adanya serpihan-serpihan tulang kecil yang ada di lutut memaksanya mengambil pilihan jalan operasi.

Kini setelah hampir sepekan pascaoperasi, Christian fokus menjalani fisioterapi untuk mengembalikan kekuatan ototnya. Target terdekat adalah mencoba menekukkan kaki kirinya 90 derajat atau lebih, setelah satu bulan pascaoperasi.

"Pertama Puji Tuhan semuanya makin hari makin baik, untuk update terakhir pascaoperasi sekarang sedang proses untuk mengembalikan kekuatan ototnya," ungkap Christian saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 24 Juli 2024.

"Untuk posisi menekuk dokter bilang selama satu bulan ini menekuknya tidak boleh lebih dari 90 derajat. Tapi satu minggu setelah operasi saya sudah bisa menekuk mencapai 85 derajat. Setelah satu bulan nanti baru boleh belajar menekuk sampai full," sambung pemain asal Pati itu.