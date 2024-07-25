Gara-Gara Ditinggal Marc Marquez, Repsol Honda Makin Melempem hingga Dapat Poin Terendah dalam Sejarah Tengah Musim MotoGP

Joan Mir dan Luca Marini belum mampu selamatkan Repsol Honda dari keterpurukan (Foto: Instagram/HRC)

REPSOL Honda makin melempem selepas kepergian Marc Marquez. Pabrikan asal Jepang itu bahkan tercatat mendapat poin terendah dalam sejarah tengah musim MotoGP.

Ya, Repsol Honda menjadi juru kunci alias posisi terbawah di klasemen sementara tim MotoGP 2024. Joan Mir dan Luca Marini baru mengumpulkan 14 poin.

Repsol Honda bahkan kalah dari tim satelit LCR yang mengoleksi 22 poin. Situasi ini jelas bukan hal baik bagi tim sekelas Repsol Honda.

Tidak bisa dipungkiri, merosotnya Repsol Honda dipengaruhi kepergian pembalap andalan mereka, Marc Marquez. The Baby Alien memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama dan bergabung ke tim Gresini Racing pada awal MotoGP 2024 kemarin.

Hal tersebut pun diakui Alberto Puig sebagai salah satu manajer Repsol Honda. Puig mengatakan timnya menang sedang dalam keadaan tidak baik musim ini.