Kisah Luca Marini, Sempat Merasa Canggung Usai Tinggalkan VR46 dan Valentino Rossi di MotoGP

KISAH Luca Marini, sempat merasa canggung usai tinggalkan VR46 dan Valentino Rossi di MotoGP menarik diulas. Diketahui, adik dari Valentino Rossi ini memilih pindah ke Repsol Honda.

Sebagaimana diketahui, Marini memutuskan untuk hengkang dari VR46 dan bergabung bersama tim Repsol Honda untuk mengarungi MotoGP 2024. Ternyata, keputusannya meninggalkan sang kakak dan juga timnya itu sempat membuat hubungan rumit, terutama saat meminta saran.

"Pada awalnya, semua terasa sedikit rumit karena dia (Rossi) adalah pemilik dan juga bos dari Tim VR46," ungkap Marini saat ditanya seberapa besar dukungan dan saran yang diberikan oleh sang kakak, dilansir dari Crash, Selasa (23/7/2024).

"Sekarang, kami sudah berbicara satu sama lain dan kerap bertukar pesan," tambahnya.