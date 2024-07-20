Perdana! Content Creator Willie Salim Bakal Pandu Shopee Live dan Suguhkan Banyak Promo Menarik

Nama content creator satu ini sudah sangat akrab bagi warganet. Aksi-aksi dermawannya yang menarik simpatik membuatnya sangat dikenal. Ya, dialah Willie Salim. Anak muda kreatif ini akan memandu sesi live streaming di Shopee Live yang perdana dalam rangka kampanye 8.8 Shopee Live Maraton Sale 2024.

Willie Salim bakal menemani para pengguna Shopee untuk berbelanja seru di fitur live streaming shopping di Shopee Live. Jadi, buat kamu yang suka nonton konten-konten menarik dari Willie Salim, kamu wajib banget menyaksikan sesi live yang akan sang konten kreator pandu di akun Willie Salim di Shopee Live, pada Senin, 22 Juli 2024 nanti, mulai pukul 20.00 WIB.

Jangan sampai ketinggalan! Di sesi Shopee Live Perdana Willie Salim nanti, ia akan mempromosikan berbagai jenis produk, seperti produk fashion, beauty, aksesoris, dan masih banyak lagi. Apalagi, di sesi Shopee Live Perdana Willie Salim nanti, akan ada Promo Diskon Kilat s/d 100%, wow! Kapan lagi kamu bisa berbelanja seru sambil berinteraksi langsung dengan konten kreator beken, dengan menikmati promo diskon spesial, ya cuma di Shopee Live!

wil 1

Belanja di Shopee Live memang bisa bikin kamu makin untung. Pasalnya, ada promo Diskon Kilat 100% 2X Sehari Semua Toko Tiap 12 Siang & 8 Malam dan Ekstra Diskon di Live Xtra yang bisa kamu nikmati. Enggak sampai di situ! Pada periode kampanye 8.8 Shopee Live Maraton Sale 2024 yang sedang berlangsung sejak 15 Juli hingga 8 Agustus 2024 nanti, ada promo Diskon Kilat s/d 100%, Serbu Bonus s/d 100RB Setiap Hari, dan Gratis Ongkir RP0 yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa belanja makin hemat. Mantap banget kan? Nah, sebelum nonton sesi Shopee Live Perdana Willie Salim dan menikmati semua promo paling fantastis dari Shopee Live dan 8.8 Shopee Live Maraton Sale 2024, yuk kenalan lebih dekat dengan sang konten kreator.

Willie Salim merupakan sosok content creator viral yang dikenal dengan konten 'Mari Kita Borong', di mana ia kerap memborong barang dagangan dari toko besar, restoran ternama hingga pedagang kaki lima, lalu membagikannya ke orang-orang sekitar. Selain konten berbelanja, Willie juga sering membuat konten-konten yang berisi challenge hingga prank.

Diketahui, Willie Salim sendiri pertama kali dikenal sebagai content creator di Youtube pada 2014 silam. Kontennya yang seru dan menghibur membuat namanya semakin dikenal di jagat maya. Kini, kanal Youtube Wille Salim telah memiliki lebih dari 33 juta pengikut. Akun Instagramnya @willie27_ juga diikuti lebih dari 11 juta followers. Wow! Sang konten kreator pun kembali jadi sorotan baru-baru ini usai memamerkan kebolehannya dalam berakting, ketika ia membintangi iklan 8.8 Shopee Live Maraton Sale.

Sukses sebagai konten kreator dan bintang iklan, Willie Salim juga melebarkan sayapnya ke dunia live streaming. Pemuda kelahiran 2002 itu tak hanya melakukan siaran langsung di media sosial, tapi juga memutuskan untuk bergabung di live streaming shopping Shopee Live.